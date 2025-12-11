Mi cuenta

A Coruña

Aïnhoa Mallo | “Mis padres tenían ese afán por contar cosas, eso está impregnado en mi ADN”

Vinculada al mundo de la comunicación, presentó hoy en Hi Coruña su libro ‘Minerva & Aracne’, en el que recopila las columnas escritas de manera semanal entre 2023 y 2025 en las páginas de El Ideal Gallego

Óscar Ulla
Óscar Ulla
11/12/2025 22:45
Aïnhoa Mallo, en el centro, durante la presentación de su libro ‘Minerva & Aracne’, en Hi Coruña
Aïnhoa Mallo, en el centro, durante la presentación de su libro ‘Minerva & Aracne’, en Hi Coruña
Patricia G. Fraga
El oficio de escribir se perfecciona, valga la redundancia, escribiendo. Así lo fue descubriendo Aïnhoa Mallo, que hoy presentó en Hi Coruña su libro ‘Minerva & Aracne’ (Lautana Editorial) en el que recopila las columnas que durante dos años escribió en las páginas de El Ideal Gallego.

Mallo explica que la idea de unir estos textos que concibió entre abril de 2023 y mayo de este año “ya la tenía”, pero que fue en primavera cuando ella y Juan Mariñas, de Lautana, empezaron “a conversar”.

El libro aborda todas las columnas, con un prólogo de Beatriz Rodríguez Fontán. “Lo que he hecho es recopilarlos y revisarlos, porque siempre aprovechas para revisar y actualizar”, argumenta.

Aïnhoa Mallo, nueva directora Global y de Cultura Corporativa de Demadi

Más información

Mallo explica que estas columnas semanales fueron “una gran oportunidad, en el sentido de poder escribir y poder compartir mi pensar y, sobre todo, hacerlo desde la total libertad de contar lo que sucedía en mi vida y a mi alrededor durante la semana”. Pero escribir también le aportó “esa disciplina que, al final, es oficio, oficio de escritura, no es lo mismo que una escriba porque le gusta a poder tener una difusión que va más allá de un diario de intimidad, ya es un diario compartido que llega a un público que te trasciende a ti, eso para mí ha tenido un impacto”.

Y aunque su contexto es otro, vinculado a Económicas, a su alrededor siempre flotó el gusanillo de contar. “Siempre me gustó escribir”, apunta, antes de añadir”: “No a nivel formativo, pero mi contexto también es periodístico, porque mi familia viene del mundo de la información”.

Su padre, por ejemplo, era Albino Mallo, “delegado de la Agencia Efe y también director, en su día, de El Ideal Gallego, con lo cual he crecido rodeada de libros, escritura y de cronistas, como digo yo”, apunta sonriendo. “Tanto mi padre como mi madre tenían ese afán por contar cosas, eso ha estado impregnado en mi ADN y me apetecía compartirlo, porque siempre he escrito, a nivel personal, mis propios diarios y esto es una manera de volcarlo y hacer que llegue a más gente”, dice sobre su libro.

En su caso, la información que más trasciende a sus textos es, “lógicamente, la vinculada con mi trabajo, mis textos recogen temas de emprendimiento, temas de liderazgo, temas de gestión de equipos... porque es mi día a día, pero lo hago de una manera que espero que llegue, o por lo menos lo intento, de una manera sencilla”.

La oportunidad

La oportunidad de escribir esas columnas en El Ideal Gallego se la brindó el por aquel entonces director, Andrés Ríos. “Esto es realmente un homenaje”, reconoce.

“Andrés conocía a mi padre y me abrió la puerta de esa casa, le estoy muy agradecida porque creyó que podía compartir mi día a día y que tenía capacidad para hacerlo de una manera que podía llegar a más gente. Me siento muy, muy agradecida”, apunta Mallo, que explica que tuvo la oportunidad de comentarle en su momento la idea de recopilar estos textos en un libro: “Me dijo: ‘Adelante, me parece una idea fantástica’”. 

