Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña ya acumula 2.500 consultas, 200 pruebas y 80 cirugías canceladas por la huelga

El Sergas cifra en más de un 20% el seguimiento en el Chuac del paro que finalizará este viernes 12

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
11/12/2025 15:43
Una sanitaria en una protesta por el Estatuto Marco
Una sanitaria en una protesta por el Estatuto Marco
EFE
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La huelga sanitaria está teniendo un alto impacto en A Coruña, donde ya ha paralizado más de 2.700 asistencias hospitalarias en los dos primeros días del paro que finalizará hoy. A falta de los datos de la tercera jornada, que se conocerán este viernes, el balance deja cifras elevadas que obligan a realizar un gran esfuerzo de reprogramación.

Son las consultas hospitalarias las que más se han visto afectadas por esta huelga que rechaza el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. En total, 2.518 se han visto suspendidas en el área sanitaria, mientras le siguen de lejos las pruebas diagnósticas canceladas, con 196 en total. Las menos afectadas son las intervenciones quirúrgicas que apenas llegan al centenar en A Coruña (77 en total).

La manifestación médica, este martes, junto al Congreso

Los médicos mantienen el pulso con su huelga contra el Estatuto Marco

Más información

Aunque apenas hay variación si se compara por jornadas, es cierto que las cifras coruñesas de este miércoles bajan un poco con respecto al inicio del paro. Si en el primer día de huelga había 52 operaciones suspendidas, en el segundo se situaban en 25, mientras que las consultas también bajan en un centenar, pasando de 1.309 a 1.209. No ocurre lo mismo con las pruebas, con 114 paralizadas el martes frente a las 82 del miércoles.

Seguimiento desigual

El seguimiento varía mucho entre hospitales y centros de salud. Según los datos de la Consellería de Sanidade, el paro fue secundado en la tercera jornada de huelga por el 23,19% de los sanitarios en el Complejo Universitario de A Coruña (Chuac), unas cifras similares al resto de centros gallegos.

Colas en las farmacias

Las farmacias de A Coruña sienten ya la demanda de antigripales mientras la Xunta advierte que la epidemia irá a más

Más información

Sin embargo, en Atención Primaria solo el 6,82% han secundado la huelga en el área sanitaria de A Coruña y Cee, también muy similar a la media autonómica que se sitúa en el 6,67%.

Alto impacto

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, alertó este jueves del “claro impacto que los cuatro días de huelga” están teniendo “en los tiempos de espera para los pacientes”, por lo que instó al Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, a que avance hacia un acuerdo en torno al texto del Estatuto Marco.

De hecho, Camaaño se mostró “preocupado” por la afectación en un momento del año especialmente complejo, en el que la asistencia está condicionada por las fiestas de Navidad y por la ola de gripe en claro ascenso.

En este sentido, incidió en el esfuerzo de “planificación y reorganización” que está realizando el Sergas para reprogramar toda la actividad suspendida “lo antes posible”, además garantizar la actividad urgente.

Precisamente, el conselleiro mantuvo este jueves un nuevo encuentro con el gerente del Servizo Galego de Saúde, el director general de Asistencia Sanitaria y los responsables de las áreas para realizar un seguimiento del paro, que acumula más de 27.000 asistencias paralizadas en toda Galicia. En total, en la jornada del miércoles, se suspendieron más de 14.200 procesos, lo que supone 1.000 más que el martes, notándose una mayor incidencia en las pruebas diagnósticas y en las consultas de Primaria. 

Los colegios médicos, indignados por el plan de Primaria del Sergas

Más información
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Varias personas pasean por el mercadillo de la fundación

Ropa, música y solidaridad navideña en el mercadillo de la Fundación Amador de Castro
Jorge Riveiro
Cesta de Amusko

Una cesta de 2.049 euros sitúa a A Coruña en el mapa del lujo navideño
Natalia Alcayde
Estado de las obras de la estación intermodal de A Coruña

La estación intermodal de A Coruña retrasa su puesta en marcha hasta finales de 2026
Dani Sánchez
La propietaria de Regalos Coccolate, en Arteixo

Los concursos de escaparates navideños llenan la comarca de color y originalidad
Noelia Díaz