A Coruña ya acumula 2.500 consultas, 200 pruebas y 80 cirugías canceladas por la huelga

Una sanitaria en una protesta por el Estatuto Marco EFE

La huelga sanitaria está teniendo un alto impacto en A Coruña, donde ya ha paralizado más de 2.700 asistencias hospitalarias en los dos primeros días del paro que finalizará hoy. A falta de los datos de la tercera jornada, que se conocerán este viernes, el balance deja cifras elevadas que obligan a realizar un gran esfuerzo de reprogramación.

Son las consultas hospitalarias las que más se han visto afectadas por esta huelga que rechaza el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. En total, 2.518 se han visto suspendidas en el área sanitaria, mientras le siguen de lejos las pruebas diagnósticas canceladas, con 196 en total. Las menos afectadas son las intervenciones quirúrgicas que apenas llegan al centenar en A Coruña (77 en total).

Los médicos mantienen el pulso con su huelga contra el Estatuto Marco Más información

Aunque apenas hay variación si se compara por jornadas, es cierto que las cifras coruñesas de este miércoles bajan un poco con respecto al inicio del paro. Si en el primer día de huelga había 52 operaciones suspendidas, en el segundo se situaban en 25, mientras que las consultas también bajan en un centenar, pasando de 1.309 a 1.209. No ocurre lo mismo con las pruebas, con 114 paralizadas el martes frente a las 82 del miércoles.

Seguimiento desigual

El seguimiento varía mucho entre hospitales y centros de salud. Según los datos de la Consellería de Sanidade, el paro fue secundado en la tercera jornada de huelga por el 23,19% de los sanitarios en el Complejo Universitario de A Coruña (Chuac), unas cifras similares al resto de centros gallegos.

Las farmacias de A Coruña sienten ya la demanda de antigripales mientras la Xunta advierte que la epidemia irá a más Más información

Sin embargo, en Atención Primaria solo el 6,82% han secundado la huelga en el área sanitaria de A Coruña y Cee, también muy similar a la media autonómica que se sitúa en el 6,67%.

Alto impacto

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, alertó este jueves del “claro impacto que los cuatro días de huelga” están teniendo “en los tiempos de espera para los pacientes”, por lo que instó al Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, a que avance hacia un acuerdo en torno al texto del Estatuto Marco.

De hecho, Camaaño se mostró “preocupado” por la afectación en un momento del año especialmente complejo, en el que la asistencia está condicionada por las fiestas de Navidad y por la ola de gripe en claro ascenso.

En este sentido, incidió en el esfuerzo de “planificación y reorganización” que está realizando el Sergas para reprogramar toda la actividad suspendida “lo antes posible”, además garantizar la actividad urgente.

Precisamente, el conselleiro mantuvo este jueves un nuevo encuentro con el gerente del Servizo Galego de Saúde, el director general de Asistencia Sanitaria y los responsables de las áreas para realizar un seguimiento del paro, que acumula más de 27.000 asistencias paralizadas en toda Galicia. En total, en la jornada del miércoles, se suspendieron más de 14.200 procesos, lo que supone 1.000 más que el martes, notándose una mayor incidencia en las pruebas diagnósticas y en las consultas de Primaria.