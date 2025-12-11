Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

A Coruña volará a Dublín por el cierre de Lavacolla

Esta ruta se suma a las ya anunciadas París, Bilbao, Sevilla, Tenerife y Málaga, entre otras

Lara Fernández
Lara Fernández
11/12/2025 11:19
Un avión de Iberia despega de la pista de Alvedro
Un avión de Iberia despega de la pista de Alvedro
Patricia G. Fraga
Alvedro sumará una nueva ruta en 2026 debido al cierre temporal del aeropuerto Rosalía de Castro. A París, Bilbao, Sevilla, Málaga, Tenerife, las Palmas de Gran Canaria y Palma de Mallorca, se suma ahora Dublín

La terminal de Lavacolla permanecerá cerrada durante 35 días el próximo año debido a obras de renovación de su pista. Ningún vuelo se operará desde el 23 de abril al 27 de mayo, y las aerolíneas llevan meses reprogramando su operativa en el resto de aeródromos gallegos. 

Pasajeros acceden al aeropuerto de Alvedro

El aeropuerto de A Coruña volverá a volar a Bilbao durante el cierre de Lavacolla

Más información

El enlace con Dublín será operado entre el 24 de abril y el 27 de mayo por la aerolínea Aer Lingus, y contará con cuatro frecuencias semanales. 

La venta de billetes ya se ha activado en la web de la compañía. 

Además, con el cierre de Lavacolla la conexión con Barcelona se verá beneficiada por un aumento de frecuencias, llegando a volar hasta cinco veces al día entre ambas ciudades –cuatro vuelos diarios todos los días excepto jueves y viernes, que serán cinco–.

