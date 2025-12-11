Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

A Coruña se prepara para la apertura de una nueva tienda enfocada en la moda circular y prendas de segunda mano

Redacción
11/12/2025 21:25
El uso de prendas de ropa de segunda mano está en auge. Prueba de ello es que cada vez son más los establecimientos que se especializan en este producto. Y A Coruña vivirá próximamente la apertura de una nueva tienda de RevisTT.

Se trata de una tienda de moda circular urbana "que se especializa en prendas únicas y sostenibles", como indican en su propia página web. Ya tienen un local abierto en la calle Barcelona, y está a punto la inauguración de una segunda tienda en la Plazuela de San Vicente.

La moda circular minimiza el desperdicio textil mediante la reutilización y reciclaje de prendas. Además, una forma responsable de vestirse que contribuye a la sostenibilidad ambiental mientras mantienes un estilo único y accesible, tal y como recuerdan desde RevisTT

