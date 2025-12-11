A Coruña se prepara para la apertura de una nueva tienda enfocada en la moda circular y prendas de segunda mano

Tienda RevisTT que abrirá próximamente en A Coruña Eloy TP

El uso de prendas de ropa de segunda mano está en auge. Prueba de ello es que cada vez son más los establecimientos que se especializan en este producto. Y A Coruña vivirá próximamente la apertura de una nueva tienda de RevisTT.

Se trata de una tienda de moda circular urbana "que se especializa en prendas únicas y sostenibles", como indican en su propia página web. Ya tienen un local abierto en la calle Barcelona, y está a punto la inauguración de una segunda tienda en la Plazuela de San Vicente.

La moda circular minimiza el desperdicio textil mediante la reutilización y reciclaje de prendas. Además, una forma responsable de vestirse que contribuye a la sostenibilidad ambiental mientras mantienes un estilo único y accesible, tal y como recuerdan desde RevisTT