Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña apoya más de cien proyectos sociales y vecinales con 331.000 euros

Ep
11/12/2025 12:43
Sede de la asociación de vecinos de Monelos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El Ayuntamiento de A Coruña acaba de resolver las convocatorias de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del área de Bienestar Social correspondientes al ejercicio 2025, con un presupuesto global de 335.000 euros y un importe finalmente adjudicado de 331.005,31 euros.

Según traslada el consistorio, estas ayudas se dirigen a apoyar iniciativas de interés social vinculados a la igualdad y a la diversidad, al movimiento vecinal y a las entidades que trabajan en el ámbito de los servicios sociales comunitarios.

A Coruña lanza su programación de otoño en centros cívicos con más de 5.000 plazas disponibles

Más información

Las tres convocatorias permiten financiar 121 proyectos. Para la concejala de Benestar Social, Participación e Igualdade, Nereida Canosa, estas subvenciones "garantizan estabilidad al tejido asociativo y refuerzan la cohesión y la participación en los barrios".

En concreto, la primera de las líneas resuelve subvenciones destinadas a actividades de interés social en materia de igualdad y diversidad con 150.000 euros. La segunda se dirige a las asociaciones vecinales con una dotación global de 60.000; y la tercera corresponde a entidades de interés social sin ánimo de lucro y cuanta con un crédito inicial de 125.000 euros

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

La alcaldesa, Inés Rey, en el pleno

Inés Rey llevará al portavoz del PP a los juzgados: "Nadie cruzó esta línea hasta ahora"
Lara Fernández
Furgón que trasladó a Ábalos y Koldo García a la cárcel

El Supremo envía a juicio a Ábalos y Koldo y les mantiene en prisión por la presunta trama de mascarillas
EP
Coche de la Guardia Civil

Prisión provisional, comunicada y sin fianza para el atracador de una gasolinera en Tui
EFE
Galicia 1 PONTON

Pontón insta a Tomé a dejar el acta de diputado provincial: "Lo ideal es que dimita de todas sus responsabilidades"
EP