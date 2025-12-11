A Coruña apoya más de cien proyectos sociales y vecinales con 331.000 euros
El Ayuntamiento de A Coruña acaba de resolver las convocatorias de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del área de Bienestar Social correspondientes al ejercicio 2025, con un presupuesto global de 335.000 euros y un importe finalmente adjudicado de 331.005,31 euros.
Según traslada el consistorio, estas ayudas se dirigen a apoyar iniciativas de interés social vinculados a la igualdad y a la diversidad, al movimiento vecinal y a las entidades que trabajan en el ámbito de los servicios sociales comunitarios.
Las tres convocatorias permiten financiar 121 proyectos. Para la concejala de Benestar Social, Participación e Igualdade, Nereida Canosa, estas subvenciones "garantizan estabilidad al tejido asociativo y refuerzan la cohesión y la participación en los barrios".
En concreto, la primera de las líneas resuelve subvenciones destinadas a actividades de interés social en materia de igualdad y diversidad con 150.000 euros. La segunda se dirige a las asociaciones vecinales con una dotación global de 60.000; y la tercera corresponde a entidades de interés social sin ánimo de lucro y cuanta con un crédito inicial de 125.000 euros