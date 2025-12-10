Un foro para entender mejor el mundo rural llega a A Coruña este sábado

Una edición anterior del foro Hijos de Rivera

El próximo 13 de diciembre, el Museo MEGA (Museo Estrella Galicia) será el escenario del evento Comunicación Rural Sustentable, una jornada pionera de la Fundación Galicia Sustentable, impulsada por Hijos de Rivera, matriz de Estrella Galicia.

Esta iniciativa, que se celebrará entre las 09.30 y las 14.00 horas, reunirá a profesionales de la comunicación y emprendedores de iniciativas rurales para transformar la manera en que se comunica el medio rural y proyectarlo como un espacio de autenticidad y futuro.

Según explica Hijos de Rivera, el evento nace como respuesta a una de las principales conclusiones del Foro Rural Sustentable, en el que los participantes subrayaron la necesidad de construir una comunicación positiva y auténtica del medio rural. "Este enfoque busca romper con los estereotipos tradicionales y poner en valor las historias reales, los productos únicos y las oportunidades de desarrollo sostenible que ofrece el rural gallego", señala.

El encuentro abordará nuevos enfoques narrativos, casos de éxito y herramientas para comunicar el rural desde la autenticidad, la diversidad y la innovación. La jornada combinará charlas inspiradoras, mesas redondas y el reconocimiento a creadoras que están narrando el rural de una forma fresca, honesta y profundamente conectada con el territorio.

Como actividad destacada, tres jóvenes ganaderas y agricultoras (Lucía Casal, Lucía Martínez y Beatriz Rodríguez) compartirán cómo su manera de vivir y comunicar el rural cambia la percepción de un sector estratégico como es el primario.