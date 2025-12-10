Rosario | “A Coruña siempre me ha recibido con los brazos abiertos, con ganas de mí, eso es lo más grande”

Rosario, durante una actuación pasada en la ciudad Patricia G. Fraga

Hace 33 años que Rosario dio lo que sería el primer paso en firme de su carrera con la publicación de ‘De ley’, que conllevó una gira que la hizo recalar en un Coliseum inaugurado apenas un año antes. Tres décadas más tarde, Rosario vuelve a A Coruña, esta vez al Palacio de la Ópera (sábado 13, 21.00 horas) con ‘Universo de ley’, un trabajo “de celebración de 33 años en la música, un ‘Universo de ley’ que he creado y con el que quiero agradecer a la vida todo lo que me ha dado, también a mi público, que ha viajado conmigo por ese universo”, explica Rosario.

“He ido a cantar muchísimo a Coruña”, recuerda la artista, que asegura que llega a su cita con el Palacio “con muchísima ilusión” y, sobre todo, con la fuerza que la caracteriza.

“Vais a ver todas mis canciones, toda mi verdad, toda mi sangre, mi baile, mi cante y todo el arte que llevo dentro”, apunta la artista, que explica que la acompañarán en el escenario “unos pedazo de artistas, dos coristas que cantan como las diosas y una banda que suena... pfff... con una fuerza impresionante”.

Y, bajo el brazo, ese nuevo disco, en el que repasa sus grandes creaciones, esta vez acompañada de artistas que la han marcado a lo largo de su carrera. “Ha sido difícil elegir, de lo cual me siento muy orgullosa”. “Los artistas del disco, todos, me han inspirado”, apunta, en relación a nombres como Fito Páez, Natalia Lafourcade, Malú, Alejandro Sanz, Maná o Niña Pastori. “Ha sido una ilusión enorme tenerles, pero ha sido complicado quedar con ellos”, reconoce sobre cuadrar agendas con todos ellos. “Han sido dos años de trabajo con este disco, del cual me siento muy satisfecha”, añade.

Llama la atención sobre el resto una de las colaboraciones, la de Sebastián Yatra, “el más jovencito”. “Me llamó él para hacer ‘Dharma’, luego tuve la oportunidad de hacer ‘La Voz’ con él y nos hicimos amigos”, explica Rosario, que destaca que le pidió hacer una versión de ‘Cómo quieres que te quiera’. “Me mandó esa versión y casi me da algo porque me encantó, estoy muy orgullosa de todo el disco, la verdad, sobre todo por todo el cartel de artistas, que es maravilloso”.

Homenaje y futuro

Viajando atrás en el tiempo, Rosario rememora el momento de salir a la calle con ‘De ley’ hace 33 años. Cuestionada sobre si esperaba estar tanto tiempo después festejando, asegura que no, “porque creo que en la música, lo más difícil es mantenerte”. “Hacer un éxito, dos, tres... pero 33 años en la música, mantenerte es un privilegio en la vida, por eso he querido hacer este disco, esta gira, porque estoy totalmente agradecida a la vida y a mi público”, apunta Rosario.

En 33 años ha podido visitar tierras herculinas en multitud de ocasiones. “Recuerdo que la gente siempre me ha recibido con los brazos abiertos, cantando todas mis canciones y con muchas ganas de mí, que eso es lo más grande para nosotros los artistas, que tengan ganas de ti” afirma.

De cara al futuro, lo primero es acabar esta gira especial. Pero en el horizonte ya hay algún que otro proyecto: “Siempre vienen canciones”. “Tengo un montón de canciones nuevas que van viniendo”, explica, pero sin olvidarse de los viajes previos. “Iremos para América y volveremos por España, ya el año que viene, cuando termine empezaré a hacer esas canciones nuevas y veremos a ver qué pasa”, concluye.