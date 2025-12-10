Reordenación del tráfico y más estacionamiento para O Castrillón

La concejala Noemí Díaz Andy Pérez

Nuevo empujón al plan de mejoras previstas por el Ayuntamiento en el barrio de O Castrillón, donde este miércoles se iniciaron los trabajos de reordenación del tráfico entre la calle Monte das Moas y A Pasaxe, en el ramal de acceso a la avenida.

Esta intervención forma parte de las actuaciones con las que el Ejecutivo local busca responder a las demandas vecinales en esta parte del distrito. En el caso caso de la calle Monte das Moas, los servicios municipales evaluaron previamente los flujos de movilidad con la avenida de A Pasaxe, con el objetivo de valorar posibles mejoras en materia de tráfico y estacionamiento.

En este sentido, y dado que el ramal de acceso a A Pasaxe se usa, muy principalmente, en sentido de bajada a la avenida, el Ayuntamiento optó por reconfigurar este tramo de la calle —hasta ahora en doble sentido— para dejarla en sentido único, en dirección a la avenida de A Pasaxe.

Gracias a esta medida también se podrá ampliar la bolsa de estacionamiento público disponible en el barrio, ya que se aprovechará la margen derecha del ramal para delimitar unas 25 nuevas plazas en línea, aproximadamente. Los trabajos de pintado y señalización comenzaron hoy y continuarán en los próximos días, siempre y cuando las condiciones meteorológicas sean propicias.

“Ganar espacios de estacionamiento de vehículos en el Castrillón es una medida necesaria atendiendo a la configuración urbanística del distrito y a las intervenciones de mejora que ya estamos ejecutando en puntos como la plaza José María Hernansáez y en el sonar que hay entre la calle Cerca y Antonio Ríos; medida gracias a la que se ganarán más espacios públicos y nuevas áreas de ocio entre las áreas residenciales, necesarias para oxigenar el interior del barrio”, explicó la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz.

La urbanización de la plaza José María Hernansáez, ya en marcha

La reconfiguración del ramal de acceso de la calle Monte das Moas a A Pasaxe se ponen en marcha en paralelo al inicio de las obras para urbanizar la plaza José María Hernansáez, donde el Ayuntamiento de A Coruña invertirá un millón de euros para transformar este espacio, hasta ahora degradado y sin acondicionar, en una plaza con recorridos peatonales accesibles, áreas verdes y zonas de ocio.

El proyecto definitivo, que se consensuó en el primero semestre de año tras varios encuentros mantenidos entre el equipo de Gobierno de la alcaldesa, Inés Rey —que participó personalmente en las reuniones—, y el vecindario del barrio, es lo que ahora verá la luz.

En los próximos días ya será visible tanto el vallado perimetral que acota la zona de actuaciones como también la maquinaria sobre lo terreno, con la previsión de ejecutar desbroces y excavaciones sobre la superficie que se va a urbanizar.