Planes de Navidad en A Coruña: ¿Qué hacer hoy, 10 de diciembre?

Así es por dentro la tienda pop up navideña de Zara en A Coruña Inditex

A Coruña y su área metropolitana están cargadas estas semanas de propuestas navideñas, cultura, gastronomía y ocio, por lo que este día 10 de diciembre no iba a ser menos.

La plaza de María Pita volverá a ser uno de los epicentros de la actividad navideña. El Mercado de Nadal abrirá en horario de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 22.00 horas, con más de treinta puestos de artesanía, decoración y gastronomía, instalados en casetas de madera que recrean un pequeño pueblo navideño. El espacio contará también con una zona infantil y una casa de Papá Noel que acogerá actividades para los más pequeños.

Al mismo tiempo, en la plaza exterior de Marineda está el mercadillo navideño, un rincón lleno de detalles, artesanía, decoración y pequeños tesoros que solo se encuentran en estas fechas.

La agenda solidaria tendrá una cita destacada gracias al voluntariado en Galicia de Sonrisas de Bombay, que presenta un evento muy especial: 'Una tarde de humor – Risas por Sonrisas', que tendrá lugar el a partir de las 19.30 horas en el Auditorio de la Sede Afundación de A Coruña.

Mientras que en el auditorio del Ágora se podrá ver la obra de teatro 'As formas do amor', a partir de las 20.00 horas. Esta cita está dirigida para todas las personas que tengan más de 12 años.

La pista de hielo de A Coruña German Barreiros

La pista de hielo instalada en el Muelle de Batería, disponible hasta el 1 de febrero. Aunque por las mañanas está reservada para centros escolares, desde el 20 de diciembre el horario se ampliará de 11.00 a 20.00 horas, convirtiéndose en una actividad idónea para compaginar con otras propuestas del centro de la ciudad.

Si quieres salir de la ciudad, en Perillo puedes disfrutar también de la pista de hielo navideña, instalada en la pista polideportiva de la II República. La atracción está abierta todos los días y ofrece sesiones desde 6 euros por media hora, en horario ampliado durante vacaciones escolares.

La exposición “Wonderland”, dedicada a la fotógrafa Annie Leibovitz, en el Muelle de Batería ofrece acceso gratuito. La muestra repasa la trayectoria de la artista desde los años 70 hasta sus colaboraciones con celebrities y el mundo de la moda. Podrá visitarse en horario de fin de semana de 11.00 a 21.00 horas.