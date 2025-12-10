Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Planes de Navidad en A Coruña: ¿Qué hacer hoy, 10 de diciembre?

Andrea Gestal
Andrea Gestal
10/12/2025 07:05
Así es por dentro la tienda pop up navideña de Zara en A Coruña
Así es por dentro la tienda pop up navideña de Zara en A Coruña
Inditex
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

A Coruña y su área metropolitana están cargadas estas semanas de propuestas navideñas, cultura, gastronomía y ocio, por lo que este día 10 de diciembre no iba a ser menos.

La plaza de María Pita volverá a ser uno de los epicentros de la actividad navideña. El Mercado de Nadal abrirá en horario de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 22.00 horas, con más de treinta puestos de artesanía, decoración y gastronomía, instalados en casetas de madera que recrean un pequeño pueblo navideño. El espacio contará también con una zona infantil y una casa de Papá Noel que acogerá actividades para los más pequeños.

Al mismo tiempo, en la plaza exterior de Marineda está el mercadillo navideño, un rincón lleno de detalles, artesanía, decoración y pequeños tesoros que solo se encuentran en estas fechas.

La agenda solidaria tendrá una cita destacada gracias al voluntariado en Galicia de Sonrisas de Bombay, que presenta un evento muy especial: 'Una tarde de humor – Risas por Sonrisas', que tendrá lugar el a partir de las 19.30 horas en el Auditorio de la Sede Afundación de A Coruña.

Mientras que en el auditorio del Ágora se podrá ver la obra de teatro 'As formas do amor', a partir de las 20.00 horas. Esta cita está dirigida para todas las personas que tengan más de 12 años.

La pista de hielo recibió en su jornada de apertura a decenas de coruñeses
La pista de hielo de A Coruña
German Barreiros

La pista de hielo instalada en el Muelle de Batería, disponible hasta el 1 de febrero. Aunque por las mañanas está reservada para centros escolares, desde el 20 de diciembre el horario se ampliará de 11.00 a 20.00 horas, convirtiéndose en una actividad idónea para compaginar con otras propuestas del centro de la ciudad.

Si quieres salir de la ciudad, en Perillo puedes disfrutar también de la pista de hielo navideña, instalada en la pista polideportiva de la II República. La atracción está abierta todos los días y ofrece sesiones desde 6 euros por media hora, en horario ampliado durante vacaciones escolares.

La exposición “Wonderland”, dedicada a la fotógrafa Annie Leibovitz, en el Muelle de Batería ofrece acceso gratuito. La muestra repasa la trayectoria de la artista desde los años 70 hasta sus colaboraciones con celebrities y el mundo de la moda. Podrá visitarse en horario de fin de semana de 11.00 a 21.00 horas.

Pista de patinaje sobre hielo en A Coruña

Planes navideños con niños para cuando llueve en A Coruña

Más información
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Torres, no acto en que leron textos de Castelao

Xesús Torres | “A unión de Castelao con Betanzos será moi estreita a través da emigración”
Lucía Tenreiro
Gaspar, en su carroza de la anterior cabalgata

La Cabalgata de Reyes de A Coruña partirá desde Os Mallos
Lara Fernández
Rosario, durante una actuación pasada en la ciudad

Rosario | “A Coruña siempre me ha recibido con los brazos abiertos, con ganas de mí, eso es lo más grande”
Óscar Ulla
Perfecto Calviño, á dereita, e o seu fillo Darío, que segue os seus pasos no negocio

Perfecto Calviño: “Hai coches made in Culleredo rodando por Chile, Canadá ou Australia”
Noelia Díaz