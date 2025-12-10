Mi cuenta

A Coruña

Miguel Lorenzo: "Una alcaldesa que no es capaz ni de montar un poblado navideño, ¿cómo va a solucionar el problema de la vivienda?

Redacción
10/12/2025 18:26
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña
El portavoz Popular en A Coruña, Miguel Lorenzo, hizo un repaso en la mañana de este miércoles a diferentes temas de actualidad. Así, mostró su preocupación sobre "lo que está pasando entre Gobierno municipal y funcionarios", un asunto sobre el que aportó más detalles. "Soy conocedor de situaciones de funcionarios que han sido acosados verbalmente por haber cumplido su deber de mandar una información solicitada por Fiscalía sobre las obras de los pisitos de Lage Tuñas”, aseguró.

“Esos tres funcionarios enviaron la información solicitada y a raíz de este envío fueron llamados al Ayuntamiento, al despacho de la Alcaldesa, y les han abierto unos expedientes informativos a los que han tenido que ir acompañados de un abogado. No se puede tener amedrentados a los funcionarios, sobre todo porque están cumpliendo con su deber. Hay mucha preocupación en el Ayuntamiento por este tipo de actuaciones. No se puede acosar a un funcionario por el cumplimiento de su deber", añadió Miguel Lorenzo

Sobre la zona tensionada

El portavoz Popular también se refirió a la zona tensionada.  “¿Cómo va a solucionar el problema de la vivienda una Alcaldesa que ni es capaz de montar un poblado navideño?. ¿Mienten el presidente de la Xunta, los agentes inmobiliarios, las asociaciones de inquilinos y los arquitectos? ¿Mienten todos menos ella? Quizá su preocupación por todos los escándalos socialistas de corrupción y violencia machista que cada vez tiene más cerca le nuble la vista a la hora de analizar los datos del IGVS”, afirmó.

“El efecto principal de la zona tensionada es la bajada exponencial del número de contratos, el gran trasvase de alquiler tradicional al de temporada, son un tercio del total y alquiler por separado de vivienda, trastero o garaje”, argumentó Lorenzo, que se mostró muy duro con la alcaldesa, Inés Rey. "“Una alcaldesa que no es capaz ni de montar un poblado navideño, ¿cómo va a solucionar el problema de la vivienda?”, se preguntó el portavoz popular.

"Ante los datos que confirman que la zona tensionada es un fracaso, Inés Rey intenta desviar su responsabilidad, porque los grandes tenedores los tiene a través del IBI y el registro de demandantes es público”, concluyó.

