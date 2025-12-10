Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Las mariscadoras de O Burgo ya faenan en una ría más vacía de lo que acostumbran

Una decena de trabajadoras pudo salir esta tarde después de cuatro años de parón

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
10/12/2025 17:59
Los mariscadores volvían a tierra con lo cosechado esta tarde
Los mariscadores volvían a tierra con lo cosechado esta tarde
Quintana
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif

Adiós a la larga espera. Tras cuatro largos años de zozobra, baches en el camino y vaivenes administrativos, esta mañana el colectivo de mariscadoras de a pie de la ría de O Burgo se calzó de nuevo las botas de trabajo y se lanzó a faenar, con el tiempo justo para llegar a la esperada campaña navideña. La anunciada vuelta, que se produce un día más tarde de lo esperado, no tuvo sin embargo el día más productivo posible, pues los trabajadores congregados en A Pasaxe lamentaron las pocas capturas que realizaron en este primer día de vuelta.

Cuatro años son mucho tiempo, y quizá las ganas que tenía este colectivo de volver a desarrollar su labor, en jaque administrativo desde hace años por las obras de dragado en la ría, no ayudaron a sacar el lado más positivo de la jornada. "Esperábamos que hubiese cantidad, pero no la hay", lamentaba uno de los mariscadores que esta tarde, tras la jornada de faena, regresó a muelle con las redes menos cargadas de lo esperado. 

El colectivo de mariscadores de la ría, que aglomera a cerca de 40 trabajadores, estuvo hoy representado por diez faeneros, entre ellos José Luis Santamaría o Cruz Paz. Ambos lamentaron el estado actual de la ría en comparación a los años previos a la obra. "Con lo que llevo hoy no me dará ni para 50 euros", lamentaba Cruz, una de las más afortunadas. Los trabajadores señalan varios aspectos para esta escasez, empezando por la caza furtiva que hubo en los días previos a que la Xunta concediese el permiso a los trabajadores con título de la Cofradía. 

Furtivos en la ría, en una imagen de archivo

Los furtivos vuelven a la ría de O Burgo antes que las mariscadoras

Más información

No obstante, destacan, la clave se encuentra en el estado de la ría y del propio sector. Jennifer Álvarez, portavoz del colectivo, lo resume afirmando que "es todo un poco": "Llevamos mucho tiempo sin faenar, y las obras aún no están 100% hechas, porque hay arenales y agujeros que todavía faltan por rellenar". "Nos redujeron el tope: podemos sacar cinco kilos de babosa, cinco de japónica, cinco de fina y ocho de berberecho". Antes, por comparar, podía sacarse siete kilos de cada especie de almeja y diez de berberecho.

"Vamos a estar diez días más, pero en enero pediremos otros 14", explica Fernández. Consideran que no es suficiente: "En la situación en la que estamos, todos los días son pocos". Aunque intenta ver el lado positivo: "Tenemos que tener en cuenta que las mareas son muy malas, y yo creo que en los próximos días irá algo mejor". "Vemos futuro, pero tenemos que ir poco a poco porque es mucho tiempo con la ría parada y estamos viendo qué productividad hay por las zonas", comenta.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Vista aérea del CEIP de Curtis

Curtis urge la ampliación del CEIP de Teixeiro
Lucía Tenreiro
Jurado del Premio Pérez Lugín

El periodista Xurxo Fernández gana la LXXXV edición del Premio Pérez Lugín con su obra "Motivos para perder el tren"
Redacción
El ideal gallego

Miguel Lorenzo: "Una alcaldesa que no es capaz ni de montar un poblado navideño, ¿cómo va a solucionar el problema de la vivienda?
Redacción
José Tomé deja de presidir la Diputación de Lugo

Tomé deja de presidir la Diputación de Lugo pero sigue de alcalde tras las acusaciones de acoso sexual
Agencias