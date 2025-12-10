Las mariscadoras de O Burgo ya faenan en una ría más vacía de lo que acostumbran

Los mariscadores volvían a tierra con lo cosechado esta tarde Quintana

Adiós a la larga espera. Tras cuatro largos años de zozobra, baches en el camino y vaivenes administrativos, esta mañana el colectivo de mariscadoras de a pie de la ría de O Burgo se calzó de nuevo las botas de trabajo y se lanzó a faenar, con el tiempo justo para llegar a la esperada campaña navideña. La anunciada vuelta, que se produce un día más tarde de lo esperado, no tuvo sin embargo el día más productivo posible, pues los trabajadores congregados en A Pasaxe lamentaron las pocas capturas que realizaron en este primer día de vuelta.

Cuatro años son mucho tiempo, y quizá las ganas que tenía este colectivo de volver a desarrollar su labor, en jaque administrativo desde hace años por las obras de dragado en la ría, no ayudaron a sacar el lado más positivo de la jornada. "Esperábamos que hubiese cantidad, pero no la hay", lamentaba uno de los mariscadores que esta tarde, tras la jornada de faena, regresó a muelle con las redes menos cargadas de lo esperado.

El colectivo de mariscadores de la ría, que aglomera a cerca de 40 trabajadores, estuvo hoy representado por diez faeneros, entre ellos José Luis Santamaría o Cruz Paz. Ambos lamentaron el estado actual de la ría en comparación a los años previos a la obra. "Con lo que llevo hoy no me dará ni para 50 euros", lamentaba Cruz, una de las más afortunadas. Los trabajadores señalan varios aspectos para esta escasez, empezando por la caza furtiva que hubo en los días previos a que la Xunta concediese el permiso a los trabajadores con título de la Cofradía.

No obstante, destacan, la clave se encuentra en el estado de la ría y del propio sector. Jennifer Álvarez, portavoz del colectivo, lo resume afirmando que "es todo un poco": "Llevamos mucho tiempo sin faenar, y las obras aún no están 100% hechas, porque hay arenales y agujeros que todavía faltan por rellenar". "Nos redujeron el tope: podemos sacar cinco kilos de babosa, cinco de japónica, cinco de fina y ocho de berberecho". Antes, por comparar, podía sacarse siete kilos de cada especie de almeja y diez de berberecho.

"Vamos a estar diez días más, pero en enero pediremos otros 14", explica Fernández. Consideran que no es suficiente: "En la situación en la que estamos, todos los días son pocos". Aunque intenta ver el lado positivo: "Tenemos que tener en cuenta que las mareas son muy malas, y yo creo que en los próximos días irá algo mejor". "Vemos futuro, pero tenemos que ir poco a poco porque es mucho tiempo con la ría parada y estamos viendo qué productividad hay por las zonas", comenta.