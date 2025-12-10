Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La tortilla de O Cabo y el roscón de Flory protagonizan la nueva colección de Zara

La calle Compostela dispone de camisetas y sudaderas exclusivas

Lara Fernández
Lara Fernández
10/12/2025 12:21
Colección de O Cabo y Flory en Zara
Colección de O Cabo y Flory en Zara
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif

Cada vez es más común ver motivos coruñeses en prendas de ropa. Si hace años se presumía en camisetas de ciudades como Nueva York o Londres, ahora A Coruña también es protagonista. Zara, para conmemorar su cincuenta aniversario, lleva meses lanzando sudaderas, camisetas y accesorios con motivos coruñeses, y hace días Bonilla a la Vista se presentó como la nueva imagen de una colección cápsula para niños. Esta semana, tres clásicos coruñeses se suman a la lista: O Cabo, Flory y la Heladería Colón. 

La tienda de la calle Compostela dispone desde este martes de una colección exclusiva para niños, compuesta por varias prendas, todas ellas en tonos ocres, en las que se puede leer el nombre de estos negocios históricos en la urbe. "O Cabo. Picavia 2", es el texto que acompaña a una tortilla bordada en el pecho de una camiseta y una sudadera. La camiseta con el logo bordado de la Heladería Colón es la más demandada, mientras que otra con un roscón y el nombre de Flory se puede adquirir con la sudadera marrón a juego.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

Cae una red de tráfico de medicamentos ilegales liderada por un médico 'influencer' del 'fitness'
EP
Inés Rey

La alcaldesa de A Coruña insta al PSOE a investigar con "celeridad" la denuncia por conducta machista contra José Tomé
EP
El ideal gallego

Localizado un artefacto explosivo antiguo en el trastero de una vivienda de Lérez
EP
La celebración tuvo lugar en la Iglesia de los Capuchinos

La Iglesia recauda 16,7 millones en Galicia del IRPF de 2024, un 17% más
EP