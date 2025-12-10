La tortilla de O Cabo y el roscón de Flory protagonizan la nueva colección de Zara

Colección de O Cabo y Flory en Zara Cedida

Cada vez es más común ver motivos coruñeses en prendas de ropa. Si hace años se presumía en camisetas de ciudades como Nueva York o Londres, ahora A Coruña también es protagonista. Zara, para conmemorar su cincuenta aniversario, lleva meses lanzando sudaderas, camisetas y accesorios con motivos coruñeses, y hace días Bonilla a la Vista se presentó como la nueva imagen de una colección cápsula para niños. Esta semana, tres clásicos coruñeses se suman a la lista: O Cabo, Flory y la Heladería Colón.

La tienda de la calle Compostela dispone desde este martes de una colección exclusiva para niños, compuesta por varias prendas, todas ellas en tonos ocres, en las que se puede leer el nombre de estos negocios históricos en la urbe. "O Cabo. Picavia 2", es el texto que acompaña a una tortilla bordada en el pecho de una camiseta y una sudadera. La camiseta con el logo bordado de la Heladería Colón es la más demandada, mientras que otra con un roscón y el nombre de Flory se puede adquirir con la sudadera marrón a juego.