La alcaldesa de A Coruña insta al PSOE a investigar con "celeridad" la denuncia por conducta machista contra José Tomé

Inés Rey EC

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha instado al PSOE a investigar con "la máxima celeridad" la denuncia "anónima" por "comportamientos machistas" contra el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, en la que ya está trabajando la Oficina contra el Acoso, según han confirmado fuentes socialistas.

El PSdeG, sin embargo, ha asegurado no tener constancia de esta denuncia en contra del también secretario provincial de Lugo y alcalde de Monforte.

A preguntas de los periodistas sobre esta denuncia, la socialista Inés Rey ha trasladado en primer lugar su "absoluta indignación con todos los comportamientos machistas".

"Siento un profundo asco cuando leo esas cuestiones", ha remarcado para ya, en relación a la denuncia contra el presidente de la Diputación de Lugo, pedir que se investigue "con la máxima celeridad, firmeza y contundencia".

Además, ha trasladado su "apoyo" y "respaldo total" a las víctimas "de estas conductas absolutamente asquerosas, denigrantes y que no tienen cabida no solo en el PSOE sino en cualquier ámbito de la sociedad".

"El machismo y el sistema patriarcal sigue estando presente en nuestra sociedad y los partidos politicos no somos ajenos a ella", ha recalcado.

Lo ha hecho para insistir, además, en que ante estas denuncias "hay que actuar con firmeza y contundencia". "Con rapidez, con la máxima celeridad y máxima diligencia para proteger a las víctimas, que no se sientan solas, que se sientan respaldadas por toda la sociedad".