Sorteo de cuadros a favor de Manos Unidas, hace 25 años

La desaparecida Estación Marítima sirvió de escenario hace 25 años para la celebración de una iniciativa solidaria, que consistió en el sorteo de 59 cuadros con el objetivo de recaudar fondos a favor de Manos Unidas. Fue uno de los asuntos incluidos en la edición del 10 de diciembre de 2000 de El Ideal Gallego, marcada por un suceso trágico ocurrido en la calle de la Estrella, ya que en un portal de esta vía la Policía Local encontró el cuerpo sin vida de una mujer. En 1975 era noticia la basura acumulada en un solar de la calle Enrique Hervada. En 1950 Pedro Barrié de la Maza acababa de ser homenajeado en el Náutico y en 1925 los automóviles de la empresa La Emprendedora iban a ser inspeccionados debido a su alta siniestralidad.

Domingo, 10 de diciembre de 2000

Hace 25 años | Arte y solidaridad se unen en la Estación Marítima

El ánimo de Manos Unidas es siempre el de actuar para construir una sociedad más justa y solidaria. Por este motivo, la delegación coruñesa de esta organización humanitaria realizó ayer, 9 de diciembre de 2000, en la Estación Marítima, el sorteo de 59 cuadros que artistas gallegos habían donado para tal fin. Durante varios días, miembros de Manos Unidas vendieron por la ciudad rifas para el sorteo. El precio de las mismas era de 200 pesetas. Con la recaudación obtenida a través de la venta de la lotería se financiará un proyecto de desarrollo en la ciudad de Bobo Dioulasso, situada al oeste de Burkina Faso, en pleno corazón de África Occidental.

Por otra parte, la Policía Local encontró ayer muerta a una mujer, de unos 30 años, en un portal de la calle de la Estrella. La joven, que presentaba varios golpes, pertenecía a una pandilla que suele dormir en locales de la zona.

Miércoles, 10 de diciembre de 1975

Hace 50 años | Un solar lleno de basura en la calle Enrique Hervada

¿A quién corresponderá la limpieza del solar de la calle Enrique Hervada que luce sus basuras a la luz del día y a las sombras de la noche? Puede que a los servicios municipales, porque puede ser un solar municipal, o al dueño correspondiente que, además, debería vallarlo, si es de propiedad particular, o quién sabe si a Vivienda, por aquello del Polígono de Elviña. Lo que parece seguro es que los pacíficos ciudadanos que esperan ahí delante el autobús no tienen la culpa.

Por otra parte, la Comisión Municipal de Policía y Servicios celebró una reunión ayer, 9 de diciembre de 1975, presidida por don Odón Luis Abad Flores. Se trató de la iluminación navideña, siguiéndose el mismo sistema de años anteriores. Este año, sin embargo, no habrá árbol en el Cantón, para no plantear problemas con la Delegación de Industria, que siempre ponía pegas en los enganches. Se iluminará, en cambio, algún árbol del jardín de Méndez Núñez.

Domingo, 10 de diciembre de 1950

Hace 75 años | Insignias de la Gran Cruz para Barrié en el Náutico

Ayer, 9 de diciembre de 1950, a las siete y media de la tarde, los socios del Real Club Náutico de La Coruña entregaron a su presidente, D. Pedro Barrié de la Maza, las insignias de la Gran Cruz del Mérito Naval, como premio a sus distinguidos servicios prestados al desarrollo del deporte náutico en La Coruña. Los socios del Real Club Náutico quisieron hacer a su presidente este homenaje y, para ello, por suscripción estrictamente circunscrita a los miembros de dicha sociedad, fue adquirida una valiosísima insignia de oro, esmalte y brillantes, que es la que le fue entregada.

Por otra parte, ayer falleció en Malpica el vecino de aquella localidad Manuel Chouciño Villar, a consecuencia de las heridas que sufrió el pasado día 6 en el accidente ferroviario ocurrido en Cecebre. Con este fallecimiento se eleva a seis el número de muertos en el mencionado accidente.

Jueves, 10 de diciembre de 1925

Hace 100 años | Inspección a los vehículos de La Emprendedora

Ayer, 9 de diciembre de 1925, a las once de la mañana, se reunió en el despacho oficial del gobernador civil la Junta de Transportes para despachar expedientes de trámite. El gobernador civil ordena una inspección técnica a los automóviles de La Emprendedora en vista de los frecuentes siniestros que ha tenido dicha empresa en los últimos meses, que han sido causa de varias desgracias personales.

En el Gobierno civil se ha recibido una instancia de la Asociación de la Prensa, interesando la formación de expediente para la concesión de la Cruz de Beneficencia a favor de D. Emilio Bujía, D. César Porto, D. Ángel Aradas y D. Evaristo Montenegro, por los actos de altruismo que llevaron a cabo dichos señores en el salvamento de unos náufragos. El gobernador manifiesta que con mucho gusto tramitará dicho expediente.