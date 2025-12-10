Francisco Martín Ossorio | "La mayoría de los libros que hay sobre 1936 se centran en el golpe y en las represalias"

Francisco Martín Ossorio, esta tarde, en la Librería Cocodrilo Amarillo Quintana

Un trabajo de fin de máster que quedó olvidado en un cajón es el punto de partida del libro 'A Coruña 1936. El año en que nació el silencio', que presentó esta tarde su autor, Francisco Martín Ossorio (A Coruña, 1958), en la librería Cocodrilo Amarillo.

"Me encontré un día por la calle con Paco Vázquez, que me había prologado el otro libro que escribí sobre Alfonso Molina, y me preguntó si no tenía otro libro", explica. Entonces, recordó aquel trabajo que había preparado para el Master de Historia de España Contemporánea que había quedado olvidado en un cajón cuando, por un problema intestinal, tuvo que dejar a un lado los estudios. "Se lo dejé y me animó a publicarlo", comenta Martín Ossorio.

Antes hubo que pulirlo y darle forma, para "hacerlo más ameno y explicar alguna cosa que a los profesores no les tienes que explicar". El resultado es un libro en el que analiza todo lo que ocurrió en A Coruña "el año en que nació el silencio", como reza el título. En realidad, la historia empieza un poco antes, el 29 de diciembre de 1935, con un mitin en el teatro Rosalía en el que se habla ya de crear un Frente Popular con todos los partidos de izquierda.

Para el autor, "la mayoría de los libros que hay se centran en el golpe y en las represalias" y eso "se quedaba escaso" porque no entraban en los detalles, por ejemplo, de los consejos de guerra. Rebuscando material, se topó con un escrito de Emilio Grandío en el que contaba que en A Coruña ya había habido un golpe en abril: "No tenía ni idea y entonces decidí contarlo todo desde el principio".

El libro de Francisco Martín Ossorio, que pertenece a la cuarta generación de farmacéuticos con este apellido en la ciudad, está dedicado a su madre, Asunción y a su padre, Francisco. Ella estaba estudiando Farmacia mientras que él hacía la mili en Ceuta en aquel fatídico año de 1936.