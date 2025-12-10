El periodista Xurxo Fernández gana la LXXXV edición del Premio Pérez Lugín con su obra "Motivos para perder el tren"

Jurado del Premio Pérez Lugín Cedida

Xurxo Fernández Fernández es el ganador de la LXXXV edición del premio Pérez Lugín con el trabajo trabajo titulado "Motivos para perder él tren".

Fernández se incorporó el año 2001 a La Voz de Galicia, donde trabajó en las secciones de Local, Nacional, Internacional y Deportes. En el año 2020 recibió el premio Emilio Quesada de la Asociación de la Prensa de A Coruña. El ganador, al recibir la noticia de que el trabajo escogido era el suyo aseguró: “Me viene muy bien”, ante su próxima paternidad.

El premio de 3.000 euros y una figura acreditativa, aportados por el Ayuntamiento de A Coruña, que un año más apoya esta convocatoria, serán entregados en la ceremonia que se celebrará el viernes, 23 de enero en el palacio municipal de María Pita. La fecha en la que se conmemora el patrón de los periodistas, San Francisco de Sales, es la tradicionalmente escogida para celebrar este acto.

El tema sobre lo que este año debían girar los trabajos era ´Del tren de Lugo al AVE: 150 años de ferrocarril en A Coruña´ para celebrar el aniversario de este avance en el transporte y así reconocer su trascendencia social

Este año el jurado estuvo compuesto por Doda Vázquez, Gabi Barrós, Amalia Baltar, Sole Parral, María Salorio, Tania Puerta y Noela Rey de la directiva de la Asociación de la Prensa; Eduardo Eiroa, en representación del Ayuntamiento da Coruña y el periodista Ricardo Fernández Colmenero, ganador de la edición anterior.

Actos del 150 aniversario del tren

Con motivo del 150 aniversario de la llegada del tren a la Coruña, la Asociación de la Prensa de A Coruña organizó una serie de actividades en el centro Comercial Cuatro Caminos como un recorrido en foros de la mano de José Carlos Alonso, autor del blog As Xubias, Castros, Gaitera. Asimismo, en el mes de noviembre también se realizaron visitas guiadas por el barrio que vio nacer la infraestructura homenajeada.

Historial del Pérez Lugín

En 2025, el Premio Pérez Lugín alcanza su edición número 85. En 1936, la viuda del genial escritor de ´La Casa de la Troya´ creó una fundación con el nombre de su marido, dotándola de un capital, depositado en el Banco Pastor, con cuyos intereses debería concederse el premio, segundo rezaba textualmente “al mejor trabajo literario que se presente sobre un tema de Galicia ensalzando a misma”.

Posteriormente, en el año 1941, se creó el premio y el ganador de la primera edición fue Eduardo Pérez Hervada. Desde entonces lo obtuvieron destacados periodistas y escritores. El listado incluye a Ezequiel Pérez Montes (1963), Emilio Quesada (1964) o Ángel Padín (1999). En los últimos años, los ganadores fueron Rodri Suárez (2019), Suso Martínez (2020), Javier Quintana (en 2021, aunque también lo ganó en 2009), Xavier Lama (2022), Toni Silva (2023) y Ricardo Fernandez Colmenero (2024).

La primera mujer galardonada con el Pérez Lugín fue Mercedes Modroño (1989), a la que sucedieron Cristina Amenedo (1995), Lola Roel (1996) y María del Rosario Martínez Martínez (2007).