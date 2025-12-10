El Morriña Fest anuncia sus fechas para 2026

Morriña Fest 2025 Quintana

El Morriña Fest calienta motores. Con un vídeo resumen de la pasada edición en redes donde Nathy Peluso, Ozuna, Jhayco, Béele y Recycled J fueron cabezas de cartel, anuncian las fechas del próximo año: 24 y 25 de julio.

Aseguran que durante esta segunda semana de diciembre (y como regalo previo de Navidad) anunciarán 'novedades'. ¿Quién vendrá? Las redes ya empiezan a hacer sus cábalas. Belén Aguilera, Aitana o Nil Moliner se cuelan entre apuestas de los seguidores de este festival, que piden que este año tenga un cartel "más potente".

El Recorda Fest toma la delantera

Otro de los festivales coruñeses de renombre, el Recorda Fest, ya anunció hace unos días a sus primeros artistas de cara a la próxima edición que se celebrará los días 4 y 5 de septiembre.

Taburete, Juan Magán, Inazio, Beret y Mafalda Cardenal son las cinco propuestas que anticiparon, por lo que se espera una cita musical diversa y de alto impacto.