El estreno más deseado de Monte Alto: el nuevo mercado abre sus puertas

Jornada inaugural del mercado de Monte Alto

Casi tres años, un mercado provisional, 10 millones de euros y mucha ilusión. Los ingredientes del cóctel del mercado de Monte Alto dieron como resultado como este miércoles “una obra que hace barrio y ciudad”, en palabras de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. Nueve placeros recibieron desde primera hora de la mañana a los clientes, en medio de un clima de “ilusión”. “A todos nos gusta estrenar”, bromeaban desde Pollería Cruz.

Los vendedores se han encontrado con una plaza de abastos “totalmente diferente, estamos un poco desubicados pero da gusto ver todo nuevo”, comentaron en Panadería Conchi. En carnicería Javier ponen en valor el hecho de que “nos han hecho todo a medida", justo a tiempo “para empezar a tope la temporada navideña”.

Los clientes que no esperaron ni una hora para acudir al nuevo mercado tampoco ocultaban su alegría. “Son muchos meses de obras, ya tocaba”, señaló Lucía. En el lugar, el presidente de los vecinos de Monte Alto, Xosé Vázquez, destacó la arquitectura elegida para la nueva infraestructura.

Y para celebrar la nueva vida del mercado, los visitantes disfrutaron de una actuación del coro del centro cívico del barrio y un chocolate con churros. Toda una vuelta dulce a casa.