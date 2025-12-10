El BNG lleva al pleno las quejas sobre el estado de limpieza de la ciudad e insta a que se vigile a la concesionaria

La alcaldesa, Inés Rey, y el portavoz del BNG, Francisco Jorquera Patricia G. Fraga

El portavoz del BNG en el Ayuntamiento, Francisco Jorquera, va a llevar al pleno de este jueves, 11 de diciembre, las quejas de los vecinos sobre el estado de la limpieza de la ciudad.

El estado, según el partido, dista mucho de ser el idóneo, de ahí que también los trabajadores del servicio de limpieza estén alertando sobre la desorganización general del servicio. Entre otras cosas, se refieren al deficiente estado de la maquinaria y de las herramientas y a la falta de personal para asumir todas las tareas.

El asunto lo va a colocar Jorquera en el pleno en forma de pregunta oral con el siguiente texto: “Cal é a avaliación que fai o Goberno Local sobre o cumprimento das súas obrigas por parte da concesionaria do servizo de limpeza viaria?”.

A juicio del portavoz nacionalista, el Gobierno Local debería supervisar el cumplimiento de sus deberes por parte de la empresa e imponer las sanciones pertinentes cuando fuere preciso. “Esiximos que o faga, porque queremos, de verdade, unha Coruña limpa”, remarca.

Uno de los problemas del servicio, resalta, es que se están asumiendo tareas que en teoría no le corresponden a la concesionaria y, en canjea, se desatienden aquellos trabajos que sí tendrían que se realizar.

En ese sentido, Jorquera denuncia que se atienden tareas complementarias -por ejemplo, la limpieza de playas o de fiestas y eventos- detrayendo personal y maquinaria de los servicios básicos -la limpieza integral de toda la ciudad-, que quedan sin los recursos suficientes.

“O propio prego detalla que en ningún caso as tarefas complementarias se poden acometer a costa de debilitar os servizos básicos de limpeza”, destaca el portavoz nacionalista.

En definitiva, concluye Jorquera, ese desvío de recursos a las tareas complementarias hace que el servicio no atienda debidamente el cuidado de parques y jardines, la buena conservación de las equipaciones municipales o el mantenimiento de calzadas y aceras... Hace falta, por tanto, que el Gobierno Local actúe para recordarle a la concesionaria cuáles son sus deberes básicos.