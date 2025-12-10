Así se evacúa un barrio de A Coruña: el día en que los buses fueron protagonistas durante la catástrofe del 'Mar Egeo'

Autobuses de la Compañía de Tranvías, en el barrio de Adormideras, el tres de diciembre de 1992 Archivo El Ideal Gallego

“Estamos a disposición del plan de emergencias del Ayuntamiento”. Estas son las palabras que expresa el director de la Compañía de Tranvías de A Coruña, Ignacio Prada, a la hora de analizar el importante papel que juega el transporte público durante emergencias.

A Coruña vivió una de estos momentos críticos el 3 de diciembre de 1992, cuando el petrolero griego ‘Mar Egeo’ –en inglés, ‘Aegean Sea’– embarrancó poco antes de las cinco de la madrugada al pie de los acantilados de la Torre de Hércules, lo que puso a la ciudad en situación de alerta.

Sobre las diez de la mañana, el buque, que ya llevaba varias horas atrapado entre las rocas, sufrió una violenta deflagración que generó una inmensa humareda negra que cubrió el cielo de la ciudad. A poca distancia del lugar de la catástrofe, estaban los vecinos del barrio de Adormideras, que vieron como, en cuestión de minutos, el día se convirtió en noche.

Esta situación obligó a las autoridades a improvisar un plan de evacuación de esta zona de la ciudad. El entonces alcalde, el socialista Francisco Vázquez, se puso en contacto con la Compañía de Tranvías, concesionaria del servicio de autobús en A Coruña.

El actual director de la empresa, Ignacio Prada, relata que su padre, José Prada, recibió una llamada telefónica urgente del regidor en aquella mañana para transmitir una orden de evacuación. “Le comunicó que pusiese toda la flota necesaria para evacuar a los vecinos de Adormideras. Que priorizase la evacuación sobre el servicio normal. Le llamó con muchísima urgencia, porque el alcalde estaba preocupado de que ardiera el barco”, asegura.

Menos gente

A esta parte de la ciudad se desplazaron tres autobuses de forma inicial para llevar a cabo esta importante tarea, según recuerda el director de la Compañía de Tranvías. Eso sí, no hubo tanta afluencia de gente como se podría esperar. “Tampoco llevamos a mucha gente. Unas 30 o 40 personas”, señala Prada al recordar el papel de la empresa durante esta emergencia.

Cabe tener en cuenta que el 3 de diciembre fue un jueves laborable, es decir, mucha gente se había marchado a trabajar por la mañana como en cualquier otra jornada normal, antes de que empezase a arder el ‘Mar Egeo’ y comenzase a emerger la gran columna de humo negro.

Antes de este momento, los vecinos solo conocían que había embarrancado un barco en las proximidades de la Torre de Hércules. De hecho, muchos se acercaron al lugar para contemplar esta embarcación atrapada entre las rocas. Prada también apunta la posibilidad de que otros residentes optasen por utilizar sus “vehículos” particulares para alejarse lo más posible de Adormideras.

Según explica el director de la concesionaria del transporte público en la urbe, el servicio normal de transporte público no se suspendió aquel día y a Adormideras acudieron autobuses de “refuerzo” que realizaron varios “viajes” al centro de A Coruña.

Mejor que el coche

Ignacio Prada también aborda la importancia de los autobuses ante este tipo de situaciones. “Estamos a disposición del plan de emergencias del Ayuntamiento. Es una buena forma de evacuar, porque pueden ir hasta 100 personas”, indica.

En cambio, según advierte, “mil coches” para desplazar a la gente generarían muchos problemas. “Atascarían el barrio”, defiende.

Adormideras, cubierta por el humo del 'Mar Egeo' Archivo El Ideal Gallego

El director de la empresa de transporte público tenía apenas seis años cuando sucedió la catástrofe del ‘Mar Egeo’, pero la información de lo ocurrido la conoce a través de su padre y de los empleados más veteranos de la Compañía de Tranvías.

Su recuerdo de aquella jornada de diciembre de 1992 es el mismo que el otros muchos coruñeses. “Ver arder el barco y el humo por toda la ciudad. Además, vivía en un piso 16, con lo que veía todo”, afirma.