A Coruña

La Cabalgata de Reyes de A Coruña partirá desde Os Mallos

El paso del desfile por los Cantones depende del visto bueno de la obra, pero parece inevitable

Lara Fernández
Lara Fernández
10/12/2025 06:40
Gaspar, en su carroza de la anterior cabalgata
Gaspar, en su carroza de la anterior cabalgata
Carlota Blanco
El evento navideño por excelencia partirá este año desde el barrio de Os Mallos. La Cabalgata de Reyes, que tiene lugar cada 5 de enero, estará inspirada en el eclipse solar y la astronomía. Y, si bien todavía ayer comenzó el plazo de inscripción para todo aquel que quiera ser figurante en el desfile, ya se conocen más datos del mismo.

Fuentes municipales confirman que las carrozas saldrán de Os Mallos, pero se estudian tres posibilidades: la avenida de A Sardiñeira, la avenida de Os Mallos y la avenida de Arteixo, esta última siendo la opción más complicada debido a la afectación al tráfico.

Tras el recorrido que se detallará en próximas fechas, una vez en el centro, el desfile se encontrará con las obras de los Cantones. Pese a que se pensaba que tendría que buscarse un itinerario alternativo, las mismas fuentes municipales aseguran que su paso por este lugar parece inevitable.

Así, dependiendo del visto bueno de los encargados de la obra, podría limitarse el aforo de gente entre el Obelisco y Entrejardines, permitiendo solo uno de los dos márgenes con público. 

Figurantes

El Gobierno local abrió este martes el plazo para inscribirse como figurante en la Cabalgata. La convocatoria está destinada a menores de edad que a 31 de diciembre de 2025 tengan una edad comprendida entre los 7 y los 11 años.

Las plazas máximas ofertadas en esta convocatoria serán 220. No obstante, el número exacto se determinará en el momento de adjudicarse las plazas. Con esta iniciativa, el Gobierno local quiere implicar a los más pequeños en una celebración muy esperada. El periodo de solicitud se abrió ayer a las 09.00 horas y finalizará este jueves, a las 14.00. Las personas interesadas y sus tutores legales podrán formalizar su inscripción a través del formulario que será habilitado en la página web municipal www.coruna.gal.

El 15 de diciembre se llevará a cabo el sorteo de las plazas y se publicará el listado de personas solicitantes. Se asignarán las plazas, por sorteo, en todas las carrozas municipales, así como en los trenes, con la única excepción de un tren, que tendrá carácter solidario. El vestuario se entregará los días 29 y 30 de diciembre en la Sala O Túnel. 

