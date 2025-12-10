La apertura de los nuevos negocios en condiciones cada vez más precarias influye en la calidad de los letreros de A Coruña

Un operario trabaja en el taller Rótulos Chispas

José Antonio Blanco escucha con sorpresa y escepticismo cuando se le habla de conservación del patrimonio gráfico coruñés. “Nacimos para morir”, sentencia. Suena mucho más rotundo si se tiene en cuenta que lleva en el sector desde los 26 y que tiene 55 años. Rótulos Chispas lleva abierto desde 1997 y, en todo ese tiempo, ha tenido que defenderse y adaptarse a las modas y los cambios.

Por eso, para él, un rótulo tiene fecha de caducidad. “Me acaba de llamar una señora, que quería rótulos viejos para una exposición. Yo le guardo algunos a sus propietarios, y sigo también varias páginas de recuperación de rótulos, pero hay que meterlos en un bajo, y no se puede guardar todo en la vida”, explica.

Ahora lo que se lleva es el panel composite, consistente en dos capas de aluminio con una de polietileno en medio que se trabaja con una fresadora de mecanizado, que corta el material. “También está de moda el mal llamado neón LED, con figuritas”, añade Blanco. Pero hay algunos que reclaman el neón antiguo, el tradicional, y con eso también trabaja Rótulos Chispas. “Somos de los pocos que quedan”, reconoce.

La época del plástico

A juzgar por las palabras, el rótulo está lejos de la época dorada que se vivió en los sesenta, cuando las señales de neón se convertían en la mejor inversión para la publicidad. “Todo ha cambiado –insiste–. La gente que monta un negocio lo hace para probar, por eso son muy volátiles. No es como antes, que uno defendía su negocio con uñas y dientes”.

Eso quiere decir que si el negocio no es rentable rápidamente, se abandona. Para Blanco, que lleva casi treinta años en el suyo, esa forma de pensar no tiene sentido: “Quieren que den dinero desde el minuto uno. ¿Cómo te va a dar dinero un negocio al principio?”. Muchos de los que abren un establecimiento son, además, inmigrantes, que alquilan locales “mal situados, que tampoco quieren gastar un duro. Vienen a sobrevivir”.

El composite ha sustituido al plástico y al neón como principal material para la elaboración

Una de las cosas en las que ahorran es, precisamente, en el rótulo. Los hay desde 200 hasta 20.000 euros, pero de estos encargos, Blanco recibe pocos: “Hay cuatro que se lo pueden permitir. El resto quiere lo más cutre que hay, y lo más barato”, explica. Solo cuando se abre más de una sucursal, cuando las cosas van bien, se empieza a pensar en la imagen de marca, en la estética, con la que quiere que se le identifique.

Y como todos los que tienen un trabajo con algún componente artístico, Blanco tiene que vérselas con el dudoso gusto del cliente que le presenta sus diseños. Siempre ha sido así, pero ahora cuentan con un aliado: la Inteligencia Artificial. El empresario comenta a este respecto que “la IA hace mucho daño”.

El resultado es que “el rótulo de la calle está cada vez peor, no triunfa”. En algún caso, él ha llegado a trabajar para el cine y la televisión, pero en el mundo real las cosas están como están, y Blanco es un hombre práctico sobre lo de aferrarse al pasado: “Yo coleccione coches clásicos, pero tampoco puedo guardarlos todos”, confiesa. 