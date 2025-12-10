Alianza de los principales clubes empresariales de Galicia para ofrecer más servicios a sus asociados

Representantes del Club Cámara Noroeste,del Círculo de Empresarios de Galicia, Club Financiero de Santiago yde Nordés Club Empresarial Club Cámara Noroeste

El Club Cámara Noroeste ha suscrito convenios de colaboración con tres organizaciones empresariales gallegas: el Círculo de Empresarios de Galicia, el Club Financiero de Santiago y Nordés Club Empresarial. Lo hace con el objetivo de fortalecer las relaciones entre estas entidades, favorecer el intercambio de información y generar nuevas oportunidades de negocio entre los asociados.

Los acuerdos fueron firmados por Antonio Couceiro, presidente de Club Cámara Noroeste; María Borrás, presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia; Roberto Pereira, presidente del Club Financiero de Santiago; y Ángeles Ríos, presidenta de Nordés Club Empresarial.

A la caza de una de las 300 ofertas de la Feria de Empleo de A Coruña: “Una breve conversación puede ser estratégica” Más información

Los convenios incluyen medidas como el acceso recíproco limitado de los socios a instalaciones y actividades de las entidades, organización conjunta de eventos y difusión de actos mediante streaming, coordinación para la defensa de intereses empresariales ante administraciones públicas o intercambio de información relevante y detección de oportunidades de negocio, entre otras.

Oportunidad

El presidente del Club Cámara Noroeste, Antonio Couceiro, destacó que “este acuerdo refuerza nuestra apuesta por un tejido empresarial más conectado, abierto y colaborativo. La colaboración entre clubes es clave para impulsar el crecimiento económico y la competitividad de Galicia”.

La máxima responsable de Nordés, Ángeles Ríos, afirmó que este es “un excelente espacio de colaboración empresarial en A Coruña y su ecosistema”. “Esta firma es consecuente con nuestro lema, creamos conexiones, y abre un excelente espacio de colaboración empresarial en A Coruña y su ecosistema.