Alianza de los principales clubes empresariales de Galicia para ofrecer más servicios a sus asociados
El Club Cámara Noroeste y Nordés Club Empresarial, entre los firmantes de los acuerdos
El Club Cámara Noroeste ha suscrito convenios de colaboración con tres organizaciones empresariales gallegas: el Círculo de Empresarios de Galicia, el Club Financiero de Santiago y Nordés Club Empresarial. Lo hace con el objetivo de fortalecer las relaciones entre estas entidades, favorecer el intercambio de información y generar nuevas oportunidades de negocio entre los asociados.
Los acuerdos fueron firmados por Antonio Couceiro, presidente de Club Cámara Noroeste; María Borrás, presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia; Roberto Pereira, presidente del Club Financiero de Santiago; y Ángeles Ríos, presidenta de Nordés Club Empresarial.
Los convenios incluyen medidas como el acceso recíproco limitado de los socios a instalaciones y actividades de las entidades, organización conjunta de eventos y difusión de actos mediante streaming, coordinación para la defensa de intereses empresariales ante administraciones públicas o intercambio de información relevante y detección de oportunidades de negocio, entre otras.
Oportunidad
El presidente del Club Cámara Noroeste, Antonio Couceiro, destacó que “este acuerdo refuerza nuestra apuesta por un tejido empresarial más conectado, abierto y colaborativo. La colaboración entre clubes es clave para impulsar el crecimiento económico y la competitividad de Galicia”.
La máxima responsable de Nordés, Ángeles Ríos, afirmó que este es “un excelente espacio de colaboración empresarial en A Coruña y su ecosistema”. “Esta firma es consecuente con nuestro lema, creamos conexiones, y abre un excelente espacio de colaboración empresarial en A Coruña y su ecosistema.