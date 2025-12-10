Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Alianza de los principales clubes empresariales de Galicia para ofrecer más servicios a sus asociados

El Club Cámara Noroeste y Nordés Club Empresarial, entre los firmantes de los acuerdos

Iván Aguiar
Iván Aguiar
10/12/2025 12:43
Representantes del Club Cámara Noroeste,del Círculo de Empresarios de Galicia, Club Financiero de Santiago yde Nordés Club Empresarial
Representantes del Club Cámara Noroeste,del Círculo de Empresarios de Galicia, Club Financiero de Santiago yde Nordés Club Empresarial
Club Cámara Noroeste
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif

El Club Cámara Noroeste ha suscrito convenios de colaboración con tres organizaciones empresariales gallegas: el Círculo de Empresarios de Galicia, el Club Financiero de Santiago y Nordés Club Empresarial. Lo hace con el objetivo de fortalecer las relaciones entre estas entidades, favorecer el intercambio de información y generar nuevas oportunidades de negocio entre los asociados.

Los acuerdos fueron firmados por Antonio Couceiro, presidente de Club Cámara Noroeste; María Borrás, presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia; Roberto Pereira, presidente del Club Financiero de Santiago; y Ángeles Ríos, presidenta de Nordés Club Empresarial.

Feria de Empleo Talento Joven, celebrada ayer en Palexco

A la caza de una de las 300 ofertas de la Feria de Empleo de A Coruña: “Una breve conversación puede ser estratégica”

Más información

Los convenios incluyen medidas como el acceso recíproco limitado de los socios a instalaciones y actividades de las entidades, organización conjunta de eventos y difusión de actos mediante streaming, coordinación para la defensa de intereses empresariales ante administraciones públicas o intercambio de información relevante y detección de oportunidades de negocio, entre otras.

Oportunidad

El presidente del Club Cámara Noroeste, Antonio Couceiro, destacó que “este acuerdo refuerza nuestra apuesta por un tejido empresarial más conectado, abierto y colaborativo. La colaboración entre clubes es clave para impulsar el crecimiento económico y la competitividad de Galicia”.

La máxima responsable de Nordés, Ángeles Ríos, afirmó que este es “un excelente espacio de colaboración empresarial en A Coruña y su ecosistema”. “Esta firma es consecuente con nuestro lema, creamos conexiones, y abre un excelente espacio de colaboración empresarial en A Coruña y su ecosistema.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

Cae una red de tráfico de medicamentos ilegales liderada por un médico 'influencer' del 'fitness'
EP
Inés Rey

La alcaldesa de A Coruña insta al PSOE a investigar con "celeridad" la denuncia por conducta machista contra José Tomé
EP
El ideal gallego

Localizado un artefacto explosivo antiguo en el trastero de una vivienda de Lérez
EP
La celebración tuvo lugar en la Iglesia de los Capuchinos

La Iglesia recauda 16,7 millones en Galicia del IRPF de 2024, un 17% más
EP