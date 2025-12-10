Mi cuenta

A Coruña

Alfonso Goizueta presentó en la Librería Arenas su nueva obra, 'El sueño de Troya'

Redacción
10/12/2025 20:51
Alfonso Gizueta presenta "El sueño de Troya" en la librería Arenas
Alfonso Gizueta presenta "El sueño de Troya" en la librería Arenas
Quintana
El escritor madrileño Alfonso Goizueta, una de las grandes promesas de la literatura en España, presentó en la coruñesa Librería Arenas su nueva obra, "El sueño de Troya", de un marcado carácter histórico.

El joven autor, nacido en 1999, firmó ejemplares del libro a los numerosos asistentes que acudieron al acto de presentación. A pesar de su corta edad, ya ha publicado varias obras destacadas con anterioridad.

Entre ellas, destacan "Limitando el poder 1871-1939",  "Corazón de deidades ", o "La sangre del padre", que fue publicado en 2023. 

