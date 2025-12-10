Abierto el plazo para el programa de estancias predoctorales en el extranjero Inditex-UDC

La iniciativa InMOTION se enmarca en el convenio de colaboración entre la Universidade da Coruña y la empresa Inditex para la internacionalización de los estudios de doctorado

Desde el 5 de diciembre y hasta el próximo día 22 de diciembre, el alumnado matriculado en programas de doctorado a tiempo completo podrá solicitar las ayudas económicas sufragadas por Inditex para realizar estadías en el extranjero de hasta tres meses durante el año 2026.

Esta iniciativa se enmarca en el convenio de colaboración entre la Universidade da Coruña y la empresa para la internacionalización de los estudios de doctorado. El objetivo de la nueva convocatoria InMOTION, que cuenta con un presupuesto de 130.000 euros acercado íntegramente por Inditex, es facilitar la estancia en centros de investigación del extranjero con el fin de complementar los estudios de doctorado, de modo que el alumnado participante pueda optar a la mención internacional en su título de doctor o doctora. Asimismo, con el objetivo de fomentar entornos de investigación diversas e inclusivas, este programa reserva el 5% para estudiantado con discapacidad.

Para el otorgamiento de las ayudas, se establecen tres zonas de destino, teniendo en cuenta los diferentes costes en esos países. Así, la zona 1 (Portugal y Andorra), tiene un importe total de 3.000 euros; la zona 2 (Europa -excepto Portugal y Andorra-, América Latina y África), un total de 5.500 euros, y la zona 3 (EUA, Canadá, Asia y Oceanía), un total de 8.000 euros. En todos los casos, la ayuda incluye el importe de la cobertura del seguro.

Este programa, puesto en marcha en 2013 y renovado en 2024, ha financiado un total de 349 estadías predoutorais en el extranjero en 35 países distribuidos por los cinco continentes, principalmente Europa (73,8%) y, en menor medida, América (21,5%). Respeto a la distribución por países, las selecciones más frecuentes fueron Reino Unido y Portugal (respectivamente el 16,5% y el 17,8% de las estadías realizadas). Además, cabe destacar que EEUU, país de acogida del 12,1% de las estadías, se sitúa cómo tercero destino de preferencia. El 55,1% de las estadías fueron realizadas por mujeres y el 44,9% por hombres.

El programa InMotion está teniendo incidencia positiva en la promoción del talento y en la internacionalización de la UDC, tal y como se deriva del incremento del número de tesis defendidas en la UDC con mención internacional, pasando de un 14% en el 2012 a un 37% del total de tesis defendidas en 2024.