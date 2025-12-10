Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Abierto el plazo de inscripción para las actividades navideñas del Museo Arqueológico de San Antón y el Castro de Elviña

Redacción
10/12/2025 14:41
Castillo de San Antu00f3n
Castillo de San Antón
Archivo El Ideal Gallego
Este miércoles abre el plazo para inscribirse en las actividades de Navidad que organiza el Museo Arqueológico e Histórico del Castillo de San Antón y el Castro de Elviña. La programación incluye un taller para niños y niñas de 6 a 12 años y distintas visitas guiadas a ambos espacios monumentales de la ciudad. 

“Desde el Ayuntamiento buscamos que la ciudadanía conozca en profundidad el legado y la historia de A Coruña, con actividades para todos los públicos en dos espacios emblemáticos: el Castillo de San Antón y el Castro de Elviña”, indicó Castro, quien recordó que la difusión del patrimonio y la cultura forman parte de los objetivos marcados por Inés Rey desde el pasado mandato. Todas las actividades son gratuitas y con inscripción previa a partir de este miércoles, 10 de diciembre, a las 10.00 horas.

Habrá visitas guiadas tanto al Castillo de San Antón, donde se encuentra el Museo Arqueológico y Histórico, como al Castro de Elviña. Las de San Antón serán los sábados 20 y 27 de diciembre a las 12.00 horas. Tendrán una duración de hora y media y habrá 25 plazas por actividad. Por otra parte, las visitas al Castro de Elviña se celebrarán los domingos 21 y 28 de diciembre y 4 de enero, con la misma duración y plazas que en San Antón. Para reservar es necesario ponerse en contacto con el número de teléfono 981 189 850, de martes a sábado de 10.00 a 19.00 horas. 

Además, para el público infantil, se celebrará un taller de elaboración de estampas, que había llevado por nombre ‘Ex-libris: huellas mágicas en los libros’. A través de una actividad lúdica y creativa, los niños y niñas participantes se sumergirán en el maravilloso mundo de los ex-libris, y descubrirán todo sobre estos pequeños sellos y su importante función. Además tendrán tiempo de imaginar y crear nuestra propia estampa combinando letras, símbolos y dibujos que llevarán la casa. Será el sábado 20 de diciembre en San Antón a las 11.45 horas. Está Nota de Prensa 2 destinado a niños y niñas de 6 a 12 años y habrá 20 plazas, que se pueden reservar en el siguiente enlace.

