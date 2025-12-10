A Coruña pierde patrimonio con el adiós del 80% de sus rótulos antiguos

El letrero de Flores Obdulia remite a la época dorada del comercio minorista coruñés Quintana

Es, sin duda, una paradoja que algo que está pensado para llamar la atención pase desapercibido. Pero así ocurre con los rótulos, que aunque destacan en las fachadas de los edificios de A Coruña rara vez reciben la atención de las autoridades en lo que se refiere a la conservación de patrimonio. A Coruña podía enorgullecerse de contar con varios ejemplares de importante valor, algunos de ellos fabricados por dos empresas locales, pero el 80% ha desaparecido.

Ana Cocho, una arquitecta experta en este campo, denuncia este hecho. Cocho publicó el primer libro sobre rótulos de A Coruña en 2006, convirtiéndose en una pionera, y ahora ha sacado otra obra, ‘Rótulos da nosa vida’, en colaboración con Jorge Lens y Robert Willemse, que menciona los letreros más importantes de Vigo, Santiago y A Coruña. Por supuesto, la arquitecta se encarga de esta última.

En 2020 se creó la Red Ibérica de Patrimonio Gráfico, y le contactaron porque su libro (el de 2006) era el más antiguo que encontraron en España sobre el tema. “Es un libro de culto”, comenta. La red trata de catalogar, difundir y, cuando es posible, rescatar, estos rótulos. Pero muchos ya han desaparecido.

“Esta capa tan íntima del paisaje urbano se está borrando a gran velocidad. Cada reforma, cada cierre, cada cambio comercial arrastra consigo un fragmento de identidad local. Y lo más inquietante es que, en la mayoría de los casos, desaparece sin registro, sin debate y sin conciencia de pérdida”, se lamenta Cocho, que destaca que el “patrimonio tipográfico y rotulístico es una parte esencial de la identidad urbana”.

No se trata, asegura, de la parte estética, sino del conocimiento de la vida de los barrios y de las ciudades: tipología de calle, de comercio, cómo eran las tiendas... “Incluso nos pueden hablar del tipo de industria”, matiza. Es más evidente cuando se trata de la Ciudad Vieja, donde deben conservar su soporte metálico o sus colores. “Pero si hablamos de la calle Barcelona o del Ensanche, también estamos hablando de la zona histórica de la ciudad, aunque no sea del siglo XIV”, defiende la experta.

La época del plástico

La edad de oro de los rótulos en A Coruña fueron los años 50 y 60. “Fue una época muy característica, porque empezamos a tener rótulos de plástico inyectado. De hecho, en A Coruña había solo dos fábricas donde podían fabricarlos”, comenta Cocho. Ninguna de las dos ha sobrevivido al paso del tiempo. Pero la última, Feca, que tenía su sede en el polígono de San José, aguantó hasta poco después de la pandemia. Con ella se puso fin a una época.

Esta se encontraba definida, además de por el material, por la tipografía y los diseños de los que la experta lamenta su desaparición: “Cuando caminaba por A Coruña ya empezaban a desaparecer. Creo que la gente no los valoraba, sino que los consideraba feos”. Después del plástico llegó el neón, pero fueron los primeros los que captaron su atención y es de estos de los que considera que han desaparecido cerca del 80%.

El motivo es que es una estética urbana no demasiado valorada ni protegida “y las leyes de patrimonio van despacio”. Tampoco hay catálogo institucional, así que es muy difícil que no desaparezca. La labor de Red Ibérica incluye rescatarlos, así que, cuando descubren un edificio en obras cuyo letrero se está deteriorando o que se han dejado los rótulos en el contenedor, los salvan. “Pero la capacidad de almacenamiento es limitada. No hay ningún sitio que quiera gestionar ese patrimonio”, explica.

A través de los ojos de Cocho se ven como por primera vez los rótulos que siempre han estado allí, pero que rara vez hemos valorado más que como señal que nos indica lo que buscamos.

La Farmacia Villar es un ejemplo de rótulo pintado, integrado en el diseño del escaparate y la fachada del establecimiento. Calzados Emigrante constituye un caso de simplicidad y de inteligente estrategia tipográfica: un reflejo de los rótulos típicos de la época, que aludían a dos palabras —una para el oficio y otra para el nombre del comercio—, incorporaban una representación iconográfica del producto a la venta y recurrían al uso de dos tipografías distintas para reforzar ese mensaje.

Perfumería Raiola es otro ejemplo de los rótulos circulares de plástico de una época en que la representación iconográfica del producto a vender evolucionaba con rapidez. Y Flores Obdulia es una gran obra de integración con el espacio para el que fue concebida, jugando incluso con los colores del plástico empleado y anticipando el futuro escaparatismo. “Los rótulos no solo informan: retratan una época, una economía, una manera de habitar la ciudad”, ilustra Cocho.