A Coruña

Un recuerdo a Samuel Luiz, Castelao o Mihura protagonizan el Ciclo Principal del teatro Rosalía

14 obras copan la programación teatral del primer semestre de 2026

Óscar Ulla
Óscar Ulla
09/12/2025 12:47
Gonzalo Castro y Paulo Rodríguez, en la presentación del Ciclo Principal de primavera 2026
Gonzalo Castro y Paulo Rodríguez, en la presentación del Ciclo Principal de primavera 2026
Carlota Blanco
El teatro Rosalía ya se prepara para su Ciclo Principal de primavera de 2026, que en esta ocasión contará con obras de Leticia Dolera o Quico Cadaval, visitas como la de Juan Echanove o recuerdos a Samuel Luiz, Castelao o Mihuta, entre otros.

La actividad comenzará el próximo 23 y 24 de enero con ‘Los cuernos de don Friolera’, adaptación de Ainhoa Amestoy de la obra de Valle-Inclán. Y finalizará el primer fin de semana de junio con ‘Los dos hidalgos de Verona’, adaptación de Declan Conelly a la creación de Shakespeare.

También pasarán por el Rosalía representaciones como ‘Marcela (una canc de Cervantes)’ (30 y 31 de enero), dirigida por Leticia Dolera; ‘Tromso’, de Rafa Martínez (7 de febrero); o ‘Nuestros muertos’, de Mariano Llorente (20 y 21 de febrero).

El 28 de febrero se estrenará sobre las tablas del teatro ‘Riazor Ostia’, de Náufragos Teatro y dirigida por Gustavo del Río, que rinde una suerte de homenaje a Samuel Luiz, uniéndolo con la figura de Pier Paolo Pasolini.

‘Las pequeñas mudanzas’, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico inaugurará el mes de marzo (6 y 7 de marzo). Una semana más tarde será el turno para ‘Artur Ui, o ovo da serpe’, una adaptación de Quico Cadaval y Diego Rey a Bertol Brecht.

Chévere llevará a escena el 20 y 21 de marzo ‘Ictus’, la primera de las dos obras vinculadas a Castelao del Ciclo Principal, girando esta en torno a ‘A derradeira leición do mestre’.

Marzo finalizará el 27 y 28 de marzo, con ‘Esencia’, protagonizada por Juan Echanove y Joaquín Climent.

Segunda mitad de temporada

Habrá que esperar hasta el 24 y 25 de abril para retomar el Ciclo Principal, con un homenaje al humorista Miguel Mihura: ‘Mihura. El último comediógrafo’.

El 9 de mayo se representará ‘Esencia’, de María Goiricelaya.

El segundo tributo a Castelao tendrá lugar el 15 y 16 de mayo, cuando Producións Teatrais Excéntricas lleve a escena ‘Mofa e Befa: os dous de sempre’.

Y la penúltima obra, el 22 y 23 de mayo, será ‘Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?’, del Centro Dramático Nacional.

