Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Un coche 'enterrado' en hojas sorprende a los viandantes en A Coruña

Belén Cebey
Belén Cebey
09/12/2025 11:47
Coche tapado por hojas
Coche tapado por hojas
Andrea Gestal
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

El otoño ha decidido ponerse creativo en la ciudad. Un coche apareció esta mañana prácticamente engullido por una montaña de hojas secas, como si hubiera quedado atrapado en mitad de un bosque… pero en plena calle.

La curiosa escena, captada frente a una cafetería de la ciudad, se ha convertido en una de las fotografías más comentadas del día.

El vehículo, estacionado correctamente, amaneció rodeado por una auténtica montaña de hojas rojas y amarillas arrastradas por el viento y la lluvia de los últimos días. La acumulación es tan llamativa que cubre prácticamente los neumáticos, dando la sensación de que el coche lleva semanas sin moverse, aunque en realidad se trata de un efecto provocado por el temporal y por la caída masiva de hojas de los árboles cercana a la zona.

Por ahora, no se sabe si el dueño piensa retirar el coche… o esperar a que llegue la primavera.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

Muere Jorge Martínez, el alma de Ilegales
EP
Coche de la Guardia Civil

Un detenido tras el atraco a una gasolinera en Tui en el que usó un arma de fuego
EP
Cristal roto en el Bar 23 de Ángel Senra

Continua la ola de robos en Os Mallos: irrumpen en un bar
Abel Peña
Niños cocinando

A Coruña organiza talleres infantiles de cocina en los mercados estas navidades
Redacción