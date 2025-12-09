Mi cuenta

A Coruña

Trasladado a planta y con evolución favorable el herido en el incendio de la calle San Isidoro

Belen Cebey
09/12/2025 13:21
Incendio calle San Isidoro
Incendio calle San Isidoro
Javier Alborés
El hombre que resultó herido en el incendio registrado el pasado 27 de noviembre en el incendio de la calle Isidoro ha sido trasladado a planta y evoluciona favorablemente. El paciente, que permanecía ingresado en la UCI desde el día del suceso, presenta una buena evolución y ya se encuentra en planta.

Incendio calle San Isidoro

Estable con pronóstico grave el hombre herido en el incendio en un edificio en la calle San Isidoro

El herido fue atendido en el lugar por los servicios de emergencia tras ser encontrado inconsciente y sufrir quemaduras graves y síntomas de intoxicación por humo durante el fuego que se produjo por culpa del cableado eléctrico del interior del edificio.

Los bomberos intervienen en un incendio en la calle San Isidoro

Muere una persona y otra resulta herida de gravedad en un incendio en A Coruña

