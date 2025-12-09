Trasladado a planta y con evolución favorable el herido en el incendio de la calle San Isidoro

Incendio calle San Isidoro Javier Alborés

El hombre que resultó herido en el incendio registrado el pasado 27 de noviembre en el incendio de la calle Isidoro ha sido trasladado a planta y evoluciona favorablemente. El paciente, que permanecía ingresado en la UCI desde el día del suceso, presenta una buena evolución y ya se encuentra en planta.

El herido fue atendido en el lugar por los servicios de emergencia tras ser encontrado inconsciente y sufrir quemaduras graves y síntomas de intoxicación por humo durante el fuego que se produjo por culpa del cableado eléctrico del interior del edificio.