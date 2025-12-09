Teddy Swims y Toto guiarán al coruñés Tinho en la gran final de 'Operación Triunfo'
Empieza la cuenta atrás. El último reparto de temas de la presente edición de 'Operación Triunfo' ha llegado. Tinho, Claudia Arenas, Cristina, Olivia y Guille Toledano se medirán sobre el escenario para hacerse con el primer puesto de OT 2025.
El coruñés, por su parte, ha escogido 'Lose Control' y 'Hold the line' para su última gala. Sobre el escenario el soul, jazz, rock, pop y funk de Teddy Swims y Toto empujarán al coruñés hacia el escenario para luchar por la primera posición.
La grupal de despedida vendrá de la mano de Amaral. 'Marta, Sebas, Guille y los demás', himno donde los haya para hablar de la amistad y el paso del tiempo cerrará lo que un día empezó, allá por la Gala 1, con 'Yo quiero bailar', de Sonia y Selena.
Reparto del resto de concursantes:
Claudia Arenas: 'Vivir así es morir de amor' y 'Oscar Winning Tears'.
Cristina: 'La Noia' y 'My baby just cares for me'.
Olivia: 'It's all coming back to me now' y 'Break free'.
Guille Toledano: 'Haz lo que quieras conmigo' y 'Cuánto me duele'.
Será una gala llena de emociones, donde se producirá uno de los reencuentros más esperados: los 16 concursantes cantando 'Ese lugar'.