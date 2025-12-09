Mi cuenta

A Coruña

Sés anuncia una segunda fecha en A Coruña tras agotar las entradas del primer pase

Redacción
09/12/2025 12:57
Concierto de Sés
El Ideal Gallego
La cantautora gallega Sés ofrecerá un segundo concierto en A Coruña después de que la primera cita, prevista para el 10 de enero, agotara prácticamente todas las entradas con más de un mes de antelación. La nueva fecha será el domingo 11 de enero en el Teatro Colón, donde presentará su nuevo libro-disco Nadando na incerteza dentro de su gira gallega de 2026.

La extraordinaria respuesta del público coruñés, que ha mostrado una acogida masiva al nuevo trabajo de la artista, superó todas las previsiones y ha llevado a habilitar esta segunda función. El formato de libro-disco y el nuevo repertorio que Sés está presentando en directo están generando una expectación muy significativa en esta nueva etapa de su carrera, algo que se ha reflejado en la velocidad con la que se agotaron las entradas de la primera fecha.

Con nueve discos publicados y una trayectoria marcada por la independencia creativa, Sés mantiene una relación especialmente sólida con el público gallego. La apertura de esta segunda fecha permitirá atender la elevada demanda y brindar una nueva oportunidad para disfrutar de un directo intenso, vibrante y muy centrado en la palabra.

Las entradas para este nuevo concierto en A Coruña están disponibles desde hoy a las 12:00 horas a través de Ataquilla.com

