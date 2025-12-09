Sen Senra | “Tengo muchas ganas de que A Coruña forme parte de este viaje”

El artista gallego Sen Senra, que actuará el viernes en el Coliseum de A Coruña Sharon López

Este viernes el Coliseum de A Coruña acogerá ‘La última misa’, el punto final del viaje más personal de Christian Senra, conocido como Sen Senra. Después de ‘Sensaciones’ y ‘Corazón cromado’, el gallego (San Miguel de Presqueiras, 1995) cerrará el ciclo de su álbum ‘PO2054AZ’, una trilogía íntima que narra el periplo del origen, el emigrante y el retorno.

En un momento en el que parece que se premia más el single, usted llega con una trilogía de 51 canciones, algo que hoy en día cuesta ver.

Fue algo que nació en mí de una forma natural, la verdad. Después de ‘Sensaciones’ y ‘Corazón cromado’, estaba en un punto profesional y personal preparado para adentrarme en algo más profundo. Adentrarme en un viaje que iba a cambiar mi vida por completo, y así lo hizo. Ha sido un viaje de tres años de profundidad, un trabajo muy largo, pero muy profundo, que cambió mi forma de ver el mundo.

Precisamente: tres partes y cada una, un viaje. La primera parte ‘PO2054AZ’ es más experimental; la segunda, más pop; y en la tercera, reina la guitarra. ¿Qué buscaba transmitir en cada una de ellas?

Cada una era una sensación, digamos. En la primera quería jugar un poco como ya venía experimentando en ‘Corazón cromado’, con parte electrónica mezclada con mucha música orgánica, que es de donde yo vengo. Hay también un trasfondo lirical, con una narrativa de letra. Quiero hacer hincapié en esto porque hay un storytelling y una forma de escribir que se va transformando. En el segundo capítulo del álbum hay esa mezcla de quien sale fuera a buscar, encuentra, y mezcla lo que conoce con cosas que igual está experimentando por primera vez. Por último, el tercer capítulo es un ejercicio de intimidad, de volver al nacimiento, a la guitarra, a lo pequeñito y a donde nació todo.

La familia y el origen son dos temáticas que marcan gran parte de las canciones. ¿Fue necesario irse lejos de su tierra para que llegase la inspiración?

Sí, yo me fui de Galicia hace tiempo para buscarme la vida. Hay esa narrativa en paralelo con la trilogía del origen, el emigrante y el retorno, que no deja de ser un marco de algo que ya experimenté antes. Al final, esa salida, buscarte la vida, estar solo, no estar con los tuyos y estar fuera de casa es un reflejo de una vivencia mía y también quería reflejar una vivencia de gran parte de mi familia, de mis amigos y de muchos gallegos.

‘Padiante’ se convirtió en una especie de himno gallego en redes sociales. ¿Cómo vivió esto?

Fue una alegría absoluta que la gente haya conectado tanto con ella. Fue la canción que me trajo de vuelta y la canción que nace desde la emoción primaria de cantarle a tu casa, a esa sensación de casa. Al final la gente la hizo suya y es una emoción compartida.

‘Padiante’ fue la canción que me trajo de vuelta y la canción que nace desde la emoción primaria de cantarle a tu casa Sen Senra

La matrícula de su padre da nombre a esta trilogía. ¿El Christian que iba escuchando música de pequeño en ese coche podía imaginar algo de todo lo que ha logrado?

Seguramente no, de aquellas no lo imaginaba porque era muy pequeñito. A mí me gusta decir que escuchar música en movimiento es una experiencia increíble y también gracias a los cassettes que escuchaba en ese coche y a las idas y vueltas al pueblo o a casa escuchando música, se creó una especie de magnetismo que me llamaba a conocer este mundo de la música.

Después de un proyecto tan completo, pensar en el siguiente debe de ser agotador.

Soy un enamorado del arte y de la música y estoy todo el rato creando y experimentando. Será cuestión de tiempo que las cosas pasen. De momento, de cara al futuro, con calma, pero está claro que va a nacer de otra experimentación y de otro trabajo de fondo.

Muy pocos artistas gallegos han logrado llenar del Coliseum de A Coruña. Usted está a punto, siendo, además, su única fecha de la gira en Galicia.

Es una bendición absoluta y una alegría. Con muchas ganas y metiéndole todo el cariño al show en el que trabajé mucho para que toda la gente que quiera ir al Coliseum a vivirlo, se lo lleve de recuerdo para mucho tiempo.

¿‘La última misa’ será el espectáculo más íntimo que ha dado en la ciudad?

Es un show que nunca he dado antes, el más grande en todos los sentidos de mi carrera, y va a ser una cosa importante. Estoy en un momento de celebración y tengo muchas ganas de que llegue el día de A Coruña, de agradecer con el público y de que formen parte del cierre y de este viaje.

Antes de lanzar la última parte de su ‘PO2054AZ’, juró que nunca sacaría ‘Cielo Azul’, una canción que interpretó en directo y que sus fans reclamaban. Finalmente, estuvo incluida en el disco. ¿Hay algún tema que sepa que nunca va a dejar de interpretar?

Me dejo llevar por mi intuición y lo que sienta. Ver que una canción tenga su momento o no, pero voy fluyendo.