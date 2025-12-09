Ricardo Cao, sobre la descentralización de Medicina: "Precisamos un 'si' ou un 'non', non hai camiños intermedios por explorar"

El rector de la UDC, Ricardo Cao, esta mañana, interviene en la reunión del Claustro Carlota Blanco

La Universidad de A Coruña ha decidido confiar en la capacidad de persuasión de la Universidad de Santiago. Por lo menos de su equipo rectoral. Así lo confirmó esta mañana en una reunión del Claustro el máximo representante de la UDC, Ricardo Cao: "É posible agardar uns días para que a USC poida ratificar a proposta acordada, pero precisamos un 'si' ou un 'non', non hai camiños intermedios por explorar", incidió el rector coruñés.

De esta forma, la entidad educativa herculina considera que el acuerdo descentralizador -aprobado por unanimidad en el Consello de Goberno coruñés- "é moi beneficioso para Galicia e satisfactorio para cada unha das universidades, sabendo que todos tivemos que facer cesións". No obstante, Cao recordó que el texto incluye un calendario existente que impone la realización de acciones durante los meses de enero y de febrero de 2026, "polo que esta resposta por parte da USC debe chegar nos próximos días", sentenció.

Así, el rector también expresó que, en caso de no darse una respuesta positiva, la UDC mantendrá la hoja de ruta inicial, con la propuesta de seguir con los pasos necesarios para crear una titulación de Medicina complementaria a la de Santiago a partir del curso 2027-28.

Antecedentes

El proceso para descentralizar la docencia teórica y práctica del grado de Medicina de Santiago está dando más dolores de cabeza de lo que en un principio se pensaba. Por lo menos desde que el pasado año 2024 se decidiese retomar el asunto después de analizar la "tímida" aplicación del acuerdo existente -firmado en 2015- y de que, durante esos años, se presentase la posibilidad de la implantación de una titulación de Medicina por parte de una universidad privada.

Tal y como recordó Ricardo Cao, en la reunión de esta mañana del Claustro, fue el 3 de abril de 2024, con apenas unos meses en el cargo, cuando asistió como rector a la creación del primer grupo de trabajo para el estudio de la descentralización de la docencia clínica de Medicina, que, además, encargó a profesores de los hospitales de A Coruña y Vigo la elaboración de un informe. El texto, que hacía hincapié en la existencia de profesionales acreditados para la docencia de Medicina en el Chuac y en el Chuvi (40 en total) que podrían ser importantes para el relevo generacional de profesores de Medicina en la USC, fue desacreditado en febrero de este mismo año, gracias a un escrito firmado por unos 70 docentes de la USC -en su mayoría médicos-, en el que advertían de que la decisión de descentralizar afectaría a la calidad de formación. Un argumento que según Cao, está "bastante falto de rigor".

En las semanas siguientes, tuvieron lugar dos acontecimientos decisivos que precipitaron el anuncio de la UDC de impulsar la solicitud de implantar la titulación de Medicina en la ciudad. En primer lugar, la aprobación por parte del Consello de Goberno de la USC de dos plazas vinculadas para el Chuac. En segundo lugar, la firma entre HM Hospitales y la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) para la implantación de cinco titulaciones de ámbito sanitario, que presagiaba, años después, la posibilidad de que una entidad privada propusiese de nuevo el título.

Un largo consenso

Tras meses de incertidumbre en los que el grado de Medicina de Galicia parecía fragmentarse en tres, aparecieron de nuevo las negociaciones entre universidades y Gobierno autonómico. El consenso llegó este pasado mes de noviembre. Tras meses de 'tira y afloja', los rectores de las tres universidades públicas de Galicia y representantes de las consellerías de Sanidade y Educación fijan las condiciones del que será el nuevo pacto para la descentralización de Medicina.

Tras ser ratificado por el grupo de trabajo y por el Consello de Docencia Clínica, solo faltaba la firma de los tres Consellos de Goberno. En este sentido, es la UDC la primera de las universidades en aprobar el texto. Sin embargo, acabaría siendo la única. Cierto malestar por parte de profesorado y estudiantado de la facultad de Medicina con el nuevo texto provocó el aplazamiento de la votación en el Consello de Goberno compostelano, y con él, un frenazo en la descentralización médica. Ahora, con la implementación del grado en A Coruña y Vigo en jaque, tiene la palabra la USC para decidir el futuro de Medicina en Galicia.