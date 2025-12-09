¿Qué ha sido de los concursantes gallegos que pasaron por Operación Triunfo?

Miriam Rodríguez, en el Morriña Quintana

Este lunes Tinho se ha metido en la final de Operación Triunfo 2025, pero antes de él hubo varios concursantes gallegos que tuvieron mayor o menor popularidad.

No fue hasta la tercera edición que un gallego pisase la academia. Bueno, en realidad, llegaron tres: una lucense, una viguesa y una pontevedresa. Noelia Fonte, Beatriz Porrúa y Miriam Villar estuvieron en una edición 'accidentada' que empezó en 2003 y terminó en 2004.

La primera, de Guitiriz (Lugo), fue la décima expulsada de la edición. Quedándose a las puertas de la gran final. Tras su paso por el concurso probó suerte en la orquesta 'Trovadores' y 'Abanico', para finalizar su carrera lejos de los escenarios como educadora infantil.

Por su parte, Beatriz Porrúa abandonó el concurso, después de sufrir una lesión en la pierna. Era natural de Pontecesures (Pontevedra).

La gallega estaba a un paso de la final, era la Gala 10, pero sufrió una fisura de peroné durante una clase de fitness y le pusieron una escayola que debía llevar entre cuatro y seis semanas.

Con todo, siguió ensayando su tema un par de días, eso sí, sentada. No fue hasta la gala cuando Carlos Lozano le comunicó la decisión que había tomado la dirección: abandonar el programa.

Años más tarde, tras algunas incursiones en la música, la gallega se dedica a la educación social.

Además, Miriam Villar fue la primera concursante de Vigo que pasó por el programa. Fue la cuarta expulsada y Vicente Seguí ganó su edición.

Tras salir, la viguesa se dio cuenta de que el mundo de la canción que tanto le interesaba no le gustó, ya fuera por cómo le presentaron el panorama musical o porque solo le enseñaron una parte de toda la industria. Por lo que optó por seguir su camino en una parafarmacia, más alejada de los micrófonos.

Hubo que esperar dos ediciones más para ver a otro concursante gallego en Operación Triunfo. Se trató de la olívica Eva Carreras, que participó en la quinta edición del talent show.

Su dulce voz y sus ganas de hacer música encandilaron al público, pese a ser la octava expulsada de su promoción. Ha mantenido su carrera activa en diversas formaciones musicales, hasta llegar a Ínsua Band, donde es la voz principal en la actualidad.

Enrique Ramil, de Ares, fue uno de los concursantes de la octava edición del concurso, con tan poca audiencia que tuvo que ser cancelada. Aunque ese tema no le afectó al gallego, ya que fue uno de los expulsados al principio del programa, en la cuarta gala.

Sin embargo, eso no le frenó y continuó su periplo por Factor X y Tierra de talento. Su carrera ha seguido ligada a la música. De hecho, recientemente ha publicado 'Soledad', un himno a la vida artística: estar rodeado de gente, pero sentirse solo.

Tras un parón de varios años, en 2017 llegó la novena edición del concurso con gran presencia gallega. La eumesa Miriam, el santiagués Roi y el ourensano Cepeda participaron en la exitosa edición que se emitió en Televisión Española, recuperando parte del éxito perdido.

Luis Cepeda fue el primer expulsado de los tres, no sin antes luchar por quedarse en muchísimas ocasiones, siendo nominado hasta cinco veces. En la última ocasión, se midió al compostelano, quedándose este último con el 70% de los votos del público. Sin embargo, en la Gala 11 tuvo que decir adiós, mientras la coruñesa se proclamaba finalista.

La eumesa llegó al podio, pero no logró superar a Amaia y Aitana, que quedaron primera y segunda, respectivamente.

Los tres han seguido girando con mayor o menor suerte por los escenarios. Cepeda fue uno de los concursantes más carismáticos de 'OT 2017' y fuera de la Academia ha sabido mantener ese buen rollo que tanto le caracteriza, pese a haber tenido un par de revuelos mediáticos a través de su perfil de X.

Por su parte, Roi Méndez se encuentra en un momento de madurez y libertad creativa. Está disfrutando del proceso creativo de su nuevo proyecto: R01. En una entrevista reciente a HOLA! aseguró que en Operación Triunfo aprendió "muchísimo, aunque necesitaba tiempo para encontrar mi propio camino después".

La tercera pata del banco, la eumesa y actual presentadora de 'Conexión OT' en la actual edición, Miriam Rodríguez, es la que más ha crecido a nivel profesional. Ha sacado álbumes como 'Cicatrices' o 'Líneas rojas' y ha despuntado también en televisión, ganando el programa de 'Tu cara me suena'.

Una edición después, Sabela Ramil, de As Pontes de García Rodríguez, quedó cuarta en 2018, donde ganó Famous Oberogo. Durante su paso por el concurso, fue la gran defensora de la cultura de Galicia, cantando varios temas en gallego en prime time.

La coruñesa sigue muy ligada a la música, además de seguir teniendo muy buena amistad con varias compañeras de su edición. De hecho, en su último EP, 'Bríllanche Os Olliños', ha colaborado con María Escarmiento en el tema 'Non cho podo dar'.

En 2020, la sadense Eva Barreiro llegó a la academia con 'mucho flow' para asegurarse un tercer puesto en la final, tras Flavio y Nia.

Antes de entrar en la Academia estudiaba arte dramático en Vigo, una profesión que convive actualmente con su carrera musical.

Por último, como se apuntaba al comienzo del artículo: Tinho es finalista de la presente edición. El coruñés, con estudios de canto profesionales, llegó a la academia con su 'coruñesismo' por bandera, algo que ha ido demostrando a lo largo de los días.

Anteriormente, el gallego conquistó al jurado de 'Factor X' con su banda de pop-punk y rock, pero no fue hasta Operación Triunfo donde se dio a conocer como solista. El coruñés destaca por su carisma, sentido del humor y constancia, lo cual le ha hecho consolidarse como uno de los 'triunfitos' más queridos de la edición.