El número de furgonetas crece un 12% por el auge del reparto

Furgonetas estacionadas en la zona de transportistas del polígono de Pocomaco Quintana

Durante un fin de semana, y más durante un puente, el tráfico tiende a decaer, pero siempre hay quien trabaja cuando los demás descansan. La prueba son las furgonetas que circulan de un lado a otro por la ciudad, muchas de las cuales transportan paquetes. Se trata de una visión que resulta cada vez más familiar para los coruñeses. De hecho, estos vehículos son los únicos cuyo numero ha crecido de forma consistente en A Coruña desde la pandemia. Más de un 12%, lo que es una prueba más del cambio de hábitos a la hora de comprar en los que la entrega a domicilio se ha convertido en la norma.

En efecto: en 2020 había 6.392 furgonetas matriculadas en A Coruña. En 2024, su número había ascendido a 7.216. Esto ocurre mientras la cantidad de turismos matriculados ha ido cayendo lentamente, igual que la de otros vehículos, como camiones. Los transportes de carga ligeros parecen estar en boga y desde la Asociación de Transportes Fraccionados (Transcaf), Javier Rico considera que este aumento se debe, sobre todo, a la mensajería online.

El sector de la carga fraccionada está dominado por empresas y hay más autónomos en la mensajería

Por supuesto, el crecimiento de la actividad económica supone también un aumento de la movilidad. Y no solo se trata del transporte. Las furgonetas también son necesarias para otras actividades, algunas relacionadas con el mundo de la construcción.

Así lo señala Lucía Loureiro, presidenta de Acotrades (Asociación Coruñesa de Transportes Discrecionales y Especiales), que señala que oficios como fontanero o electricista, con una alta demanda, también requieren furgonetas. Sin embargo, también apunta a la distribución urbana a través de internet como la causa principal de este fenómeno.

“Yo diferenciaría entre la carga fraccionada, que se dedica a surtir a la empresa, del comercio online”, apunta Rico, al tiempo que señala que el reparto de paquetería a domicilio se ha popularizado tanto que genera problemas sobre todo a la hora de estacionar el tiempo necesario para entregar el envío. En algunas calles del centro, donde se ha urbanizado para reducir el aparcamiento e impedir la doble fila, esto obliga a los mensajeros a caminar bastante, dejando sus vehículos sobre cualquier esquina.

Cifras 7.216 transportes ligeros están matriculados en A Coruña, según los datos facilitados por la DGT sobre el parque móvil coruñés del año pasado 21 puntos pack para dejar paquetes tiene Correos en el centro de la ciudad, lo que ayuda a reducir el tráfico de furgonetas de reparto 1.818 matrículas de furgonetas registradas en A Coruña tenían 25 años o más, mientras que solo 666 tenían menos de seis años, según datos de 2024 8 zonas de carga y descarga de la ciudad están vigilados con cámaras para evitar el abuso en el estacionamiento, algo habitual

Aunque la Policía Local es bastante comprensiva al respecto, es necesario buscar una solución, insiste Rico. Las zonas de carga y descarga tradicionales no bastan para solucionar el problema, que requieren puntos de última milla. Es decir, lugares de recogida de paquetes. “Esto podría ser una posible solución, aunque con grandes paquetes no hay esa posibilidad”, comenta el presidente de Transcaf.

Puntos de recogida

Afortunadamente, ha ayudado mucho la implantación de numerosos puntos de recogida por toda la ciudad. Los llamados ‘puntos pack’ y ‘locker inpost’, que consisten en taquillas instaladas en centros comerciales y tiendas, han ayudado a mejorar la distribución. Solo Correos cuenta con 21 puntos específicos por toda la ciudad.

Sin embargo, existen planes para ir mucho más allá y en esto puede resultar muy importante el desarrollo urbano del puerto, puesto que los planes de Coruña Marítima incluyen un centro de distribución logística que podría ayudar a solventar el problema. “Estamos a favor de lo ecológico, pero queremos que las furgonetas estén recorriendo la ciudad todo el día para traer nuestros envios. No es muy ecológico. Lo importante es que la furgoneta entre y se vaya lo antes posible”, evidencia Rico.

Los compradores de furgonetas suelen ser autónomos. “Gente que las compra y se pone a trabajar en la mensajería. En cambio, los más voluminosos, los de carga fraccionada, son más de empresas”, dice el transportista. Se trata de un caso parecido al reparto a domicilio de comida, que está dominado por empresas que contratan a repartidores autónomos.