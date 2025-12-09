Así es por dentro la tienda pop up navideña de Zara en A Coruña Inditex

La programación navideña municipal contará este martes, 9 de diciembre, con la actuación de Os Bolechas en el centro sociocultural Ágora. Será a las 17.00 horas con su espectáculo 'La mujer orquesta'.

Además, el mercadillo de Navidad de la plaza de María Pita abrirá de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 22.00 horas y en los jardines de Méndez Núñez están instaladas las atracciones infantiles, con coches de choque, camas elásticas o el tren de Papá Noel.

Otro mercadillo navideño es el que tiene instalado Marineda City en su plaza exterior, con productos de artesanía y decoración, entre otros.

La tienda de Zara en la calle Compostela se llena de la magia de la Navidad con la instalación, un año más, de su pop up navideño. Una oficinal postal para enviar las cartas a Papá Noel y los Reyes Magos es el eje de la instalación, que incluye varios trenes, cuentacuentos, adornos personalizables y hasta chocolate con churros.

En Arteixo continúa en marcha el concurso de escaparates, sí como la exposición de fotografías del CCC Manuel Murguía 'Chicas nuevas 24 horas'. Además, el Mercado de Navidad del Paseo Fluvial estará en marcha de 17.00 a 21.00 horas.

Por su parte, Oleiros cuenta con su pista de hielo, abierta de 16.45 a 21.30 horas y accesible a un precio de 6 euros la media hora. Con el mismo horario están también en marcha las atracciones infantiles de Navidad en la plaza Esther Pita de Santa Cruz.