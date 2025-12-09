Los furtivos vuelven a la ría de O Burgo antes que las mariscadoras

Furtivos en la ría, en una imagen de archivo Quintana

La Policía Autonómica, con la colaboración de la Policía Local de Oleiros, ha sorprendido a siete furtivos por primera vez desde el final del dragado, faenando en la ría de O Burgo, frente a Santa Cruz. Se identificó a seis sospechosos, además de detener a un séptimo.

El detenido tenía una inhabilitación especial para caza y pesca porque había sido descubierto en tres ocasiones. Se le imputan, por tanto, tres delitos de quebrantamiento de condena además de un delito contra la flora y la fauna.

Todos ellos eran furtivos sin permiso de marisqueo que actuaban fuera de horario y período autorizado. Empleaban rasquetas metálicas, que arrancan todos los ejemplares adheridos a la roca. Este método, señala la Policía Autonómica, pela la roca y destruye el hábitat.

De momento, se sigue investigando la presencia de cómplices, puntos de venta o redes de distribución. Este operativo se enmarca dentro del esfuerzo realizado por la Policía Autonómica, la Consellería do Mar y las cofradías contra los furtivos.

A la espera de un permiso

Se da la casualidad de que hoy estaba previsto que acudieran a faenar por primea vez en cuatro años los mariscadores de a pie. Han tenido que esperar todo este tiempo a que los bancos se regenerarán tras las obras de dragado. Sin embargo, a falta de un permiso, tuvieron que aplazar la vuelta al trabajo.

El permiso debe dárselo Intecmar ( Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia). Según explican desde la cofradía, los resultados de unas pruebas obligan a aplazar la ocasión. Pero los furtivos no tienen ese problema: las de unas pruebas hechas en la ría no nos dejan salir a trabajar.