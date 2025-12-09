Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Los furtivos vuelven a la ría de O Burgo antes que las mariscadoras

La Policía Autonómica ha detenido a uno de los sospechosos por delito contra la fauna 

Abel Peña
Abel Peña
09/12/2025 16:53
Furtivos en la ría, en una imagen de archivo
Furtivos en la ría, en una imagen de archivo
Quintana
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

La Policía Autonómica, con la colaboración de la Policía Local de Oleiros, ha sorprendido a siete furtivos por primera vez desde el final del dragado, faenando en la ría de O Burgo, frente a Santa Cruz. Se identificó a seis sospechosos, además de detener a un séptimo.

El detenido tenía una inhabilitación especial para caza y pesca porque había sido descubierto en tres ocasiones. Se le imputan, por tanto, tres delitos de quebrantamiento de condena además de un delito contra la flora y la fauna.

Todos ellos eran furtivos sin permiso de marisqueo que actuaban fuera de horario y período autorizado. Empleaban rasquetas metálicas, que arrancan todos los ejemplares adheridos a la roca. Este método, señala la Policía Autonómica, pela la roca y destruye el hábitat.   

De momento, se sigue investigando la presencia de cómplices, puntos de venta o redes de distribución.  Este operativo se enmarca dentro del esfuerzo realizado por la Policía Autonómica, la Consellería do Mar y las cofradías contra los furtivos. 

A la espera de un permiso

Se da la casualidad de que hoy estaba previsto que acudieran a faenar por primea vez en cuatro años los mariscadores de a pie. Han tenido que esperar todo este tiempo a que los bancos se regenerarán tras las obras de dragado. Sin embargo, a falta de un permiso, tuvieron que aplazar la vuelta al trabajo. 

El permiso debe dárselo Intecmar ( Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia). Según explican desde la cofradía, los resultados de unas pruebas obligan a aplazar la ocasión. Pero los furtivos no tienen ese problema: las de unas pruebas hechas en la ría no nos dejan salir a trabajar. 

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

Trump dice que Maduro tiene los "días contados" y no descarta una invasión terrestre
Agencias
El ideal gallego

A Coruña y Betanzos dejan su huella en las nominaciones de los Iberian Festival Awards
Óscar Ulla
Íñigo Quintero lanza su primer álbum "El sitio de siempre"

De A Coruña a Miami: Iñigo Quintero anuncia gira mundial en 2026
Óscar Ulla
Último reparto de temas 2025

Teddy Swims y Toto guiarán al coruñés Tinho en la gran final de 'Operación Triunfo'
Andrea Gestal