Los edificios que Amancio Ortega ha comprado este 2025: de oficinas en Canadá a la sede del grupo Planeta en Barcelona

Edificio The Post, en Canadá The Post

Pontegadea, sociedad mercantil con sede en el céntrico Cantón Grande de A Coruña, es el grupo de inversión inmobiliaria y patrimonial de Amancio Ortega, fundador de Inditex, que gestiona su enorme fortuna.

Tradicionalmente lo ha utilizado para reinvertir en el ladrillo los beneficios millonarios que percibe cada año del grupo textil, con la compra de múltiples edificios en todo el mundo con los que posteriormente obtiene rentas a través de los alquileres que abonan los inquilinos.

Las inversiones de Amancio Ortega más allá de Inditex y el ladrillo: de la energía a los cables submarinos Más información

Si bien en los últimos años ha puesto en marcha una estrategia de diversificación en sus inversiones (con la entrada en sectores como el energético, explotación de aparcamientos, instalación de cables submarinos de telecomunicaciones o la gestión de puertos), el sector inmobiliario presenta un importante peso dentro de este holding.

La última gran operación de esta compañía inversora se hizo pública el pasado mes de noviembre y se realizó en Canadá, con la compra de un edificio de oficinas en Vancouver, alquilado a Amazon, por un importe de 680 millones de euros. Así, sumó un nuevo activo en este país, donde Ortega ya protagonizó otra importante adquisición en 2022 al convertirse en el nuevo dueño del rascacielos Royal Bank Plaza de Toronto, sede de Royal Bank, la principal entidad financiera del país, tras pagar 840 millones de euros.

Centro comercial Plaza, de Miami Tricap

En el sector del ladrillo, a través de esta sociedad, el empresario se centra, sobre todo, en la compra y la gestión de edificios no residenciales y centros logísticos, con propiedades que se expande por España, toda Europa y Norteamérica.

Compras destacadas

Este año, el holding ha apostado por incorporar centros logísticos cercanos a grandes urbes, como una nave cercana al aeropuerto de Amsterdam, y distintos edificios de oficinas destinados al alquiler, como la sede del grupo Planeta, en la avenida Diagonal de Barcelona, inmueble cuyo nombre comercial es D Garden 662. Con un montante que se elevó a 250 millones de euros, esta se convirtió en la mayor operación inmobiliaria que ha ejecutado Ortega en España en una década. En 2016 se hizo con la conocida como Torre Cepsa, uno de los rascacielos de Madrid, por el que pactó un precio de 490 millones de euros.

El brazo inversor de Amancio Ortega también ha llevado a cabo otras operaciones destacadas durante este 2025. En octubre cerró la adquisición del edificio de oficinas centrales del Banco Sabadell en Miami (EEUU) por 235 millones de euros.

Sede del grupo Planeta, en Barcelona Darz Mol (Wikipedia)

Anteriormente, en septiembre, este empresario afincado en la ciudad de A Coruña se hizo con la propiedad del Atlas Plaza, un centro comercial de lujo ubicado en el Design District de Miami, por 88 millones de euros.

En el verano de este año se hizo pública otra adquisición. En concreto, Pontegadea se convirtió en el dueño de un edificio de oficinas en la antigua zona portuaria del sur de Dublín, por casi 70 millones de euros.

Inditex ya vale más que Iberdrola y Endesa juntas Más información

También en el período estival, el brazo inversor del máximo accionista de Inditex compró un hotel en París (Francia) por 97 millones de euros. Posteriormente, Ortega elevó su apuesta por el sector hotelero y llegó a un acuerdo para adquirir otro alojamiento hotelero en Amsterdam, en Países Bajos. La operación se concretó a un precio de 85 millones de euros.

Reorganización

Pontegadea sumó a sus activos un edificio de oficinas situado en Luxemburgo (aunque no trascendió el montante de esta operación). Precisamente, la firma de inversión centralizó en esta ciudad a mediados de este año la gestión de sus activos europeos.

La nueva estructura ha implicado que las filiales europeas de Pontegadea, a excepción de España, el Reino Unido y Portugal, han quedado bajo el paraguas de Pontegadea Luxembourg, que a su vez depende de la sociedad matriz, Pontegadea Inversiones, que posee el 50,010% de las acciones de Inditex.