Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Las rutas de A Coruña a Milán y Ginebra baten récords anuales en Alvedro

El sector considera necesario “mejorar frecuencias” en ambos enlaces debido a sus altas ocupaciones

Lara Fernández
Lara Fernández
09/12/2025 06:30
Un avión de Easyjet en la pista de Alvedro
Un avión de Easyjet en la pista de Alvedro
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

El aeropuerto de Alvedro cuenta con tres rutas internacionales: Londres, Milán y Ginebra. Estas dos últimas se estrenaron en el aeropuerto en marzo de 2023 y ampliaron el radio de destinos de la mano de Easyjet. Desde entonces su crecimiento ha sido constante, y dos años y medio después, ya están consolidadas. Tanto que han batido récords de pasajeros desde su implantación. Teniendo en cuenta los datos de enero a octubre, los disponibles por ahora de este año, ambas conexiones han superado sus marcas de 2024.

El enlace con Milán-Malpensa registró el año pasado, en los diez primeros meses, 23.010 viajeros, lejos de los 27.302 de este 2025. Ginebra, por su parte, pasó de los 24.426 de 2024 a los 24.907 acumulados en el presente ejercicio. Ambas rutas suman, por lo tanto, 52.209 pasajeros.

El portavoz de la plataforma Alvedro Vuela Más Alto, Alberto Maroto, explica que “han tardado unos años en tener un proceso de maduración, pero tuvieron una muy buena aceptación desde el primer momento. A medida que han pasado los años, el periodo típico de rodaje, hemos completado un ciclo de maduración y la demanda existente demuestra que la oferta de los destinos elegidos es la adecuada”.

No obstante, desde la entidad consideran que sería necesario plantear la posibilidad de “mejorar frecuencias de estas rutas”, ya que “con las ocupaciones tan elevadas que presentan, está más que justificada una ampliación de frecuencias para mejorar la conectividad con estas dos ciudades estratégicas”.

Estos dos destinos internacionales, operados por la aerolínea Easyjet, tienen contrato en vigor hasta el 20 de septiembre de 2027, por lo que tendrán que licitarse de nuevo el próximo año. El importe de adjudicación anual de estas conexiones supone más de 650.000 euros al Gobierno municipal: la de Milán, 331.540 euros; y la de Ginebra, 322.828. 

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El artista gallego Sen Senra, que actuará el viernes en el Coliseum de A Coruña

Sen Senra | “Tengo muchas ganas de que A Coruña forme parte de este viaje”
Lara Fernández
Así es por dentro la tienda pop up navideña de Zara en A Coruña

Navidad en A Coruña: ¿Qué hacer hoy, 9 de diciembre?
Noela Rey Méndez
Na imaxe central, cadro de Sofía Feliú na que aparece un exemplar de El Ideal Gallego, e abaixo, varias páxinas e a portada do cómic ‘Mulleres Artistas no Museo das Mariñas

Mulleres, artistas, invisibles, ás veces ‘agochadas’... e cronistas de Betanzos
Lucía Tenreiro
Los coruñeses inauguraron este año la temporada de playas en marzo

Las consecuencias del calentamiento global en A Coruña: veranos extremos y “mediterranización” del clima
Dani Sánchez