Las rutas de A Coruña a Milán y Ginebra baten récords anuales en Alvedro

Un avión de Easyjet en la pista de Alvedro Quintana

El aeropuerto de Alvedro cuenta con tres rutas internacionales: Londres, Milán y Ginebra. Estas dos últimas se estrenaron en el aeropuerto en marzo de 2023 y ampliaron el radio de destinos de la mano de Easyjet. Desde entonces su crecimiento ha sido constante, y dos años y medio después, ya están consolidadas. Tanto que han batido récords de pasajeros desde su implantación. Teniendo en cuenta los datos de enero a octubre, los disponibles por ahora de este año, ambas conexiones han superado sus marcas de 2024.

El enlace con Milán-Malpensa registró el año pasado, en los diez primeros meses, 23.010 viajeros, lejos de los 27.302 de este 2025. Ginebra, por su parte, pasó de los 24.426 de 2024 a los 24.907 acumulados en el presente ejercicio. Ambas rutas suman, por lo tanto, 52.209 pasajeros.

El portavoz de la plataforma Alvedro Vuela Más Alto, Alberto Maroto, explica que “han tardado unos años en tener un proceso de maduración, pero tuvieron una muy buena aceptación desde el primer momento. A medida que han pasado los años, el periodo típico de rodaje, hemos completado un ciclo de maduración y la demanda existente demuestra que la oferta de los destinos elegidos es la adecuada”.

No obstante, desde la entidad consideran que sería necesario plantear la posibilidad de “mejorar frecuencias de estas rutas”, ya que “con las ocupaciones tan elevadas que presentan, está más que justificada una ampliación de frecuencias para mejorar la conectividad con estas dos ciudades estratégicas”.

Estos dos destinos internacionales, operados por la aerolínea Easyjet, tienen contrato en vigor hasta el 20 de septiembre de 2027, por lo que tendrán que licitarse de nuevo el próximo año. El importe de adjudicación anual de estas conexiones supone más de 650.000 euros al Gobierno municipal: la de Milán, 331.540 euros; y la de Ginebra, 322.828.