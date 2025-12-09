Recogida de jeringuillas por integrantes del Colectivo Moucho, hace 25 años ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El Colectivo Moucho impulsaba hace 25 años una campaña para evitar el riesgo de infecciones de enfermedades entre los toxicómanos, que consistía básicamente en la recogida de jeringuillas usadas y la distribución de material nuevo en diferentes puntos de la ciudad. Hace 50 años era noticia el deficiente asfaltado de la avenida de Salgado Torres, lo que provocaba que se formaran lagunas en la carretera cada vez que llovía con cierta intensidad. Hace 75 años, en su edición del 9 de diciembre de 1950, El Ideal Gallego informaba del robo de azúcar y dinero en un bar de la calle Caballeros. Cien años atrás, tal día como hoy de 1925, el diario contaba cómo se celebró en A Coruña la festividad de la Purísima Concepción.

Hace 25 años | Moucho ofrece jeringuillas nuevas a los toxicómanos

Evitar entre los toxicómanos el riesgo de infección de enfermedades tan graves como el sida o la hepatitis es el principal objetivo que ha empujado al Colectivo Moucho, integrado por usuarios, exusuarios y profesionales en drogodependencias a iniciar una campaña para recoger las jeringuillas usadas en los principales puntos de consumo de heroína, y sustituirlas por otras nuevas. Los miembros de Moucho retiraron ayer, 8 de diciembre de 2000, en la zona de La Palmera, en Vioño, más de 500 jeringuillas, y dejaron casi cien kits con material nuevo e información.

Mientras tanto, centenares de curiosos aprovecharon el día siguiente al temporal para acercarse hasta Cecebre y recorrer las zonas afectadas por las inundaciones. El Ayuntamiento de Cambre solicitará que el municipio sea declarado zona catastrófica. A Coruña y su comarca vivieron ayer una jornada en general tranquila, con pocas lluvias y vientos flojos.

Hace 50 años | Lagunas por la lluvia en la avenida de Salgado Torres

Cuando llueve, en la avenida de Salgado Torres, camino del túnel, aparecen enormes lagunas. Lo que, teóricamente, está bien pavimentado, resulta que tiene toda esta hondonada para que se acumule el agua y eso que tampoco hace tanto tiempo que la avenida se abrió. Estas lagunas traicioneras son producto de la mala disposición del pavimento y de la falta de un sistema de alcantarillado que las elimine. No es que sea el problema más importante que tenga la ciudad a 9 de diciembre de 1975, pero es un problema.

Por otra parte, celebró una reunión la Asociación de Institutos de Enseñanza Media. El presidente saliente, don Amable Veiga Arias, tributó un homenaje a la memoria de don Manuel Ángel Vidal Ameijón, secretario de la asociación fallecido el pasado mes. Se procedió a la elección de presidente, resultando elegido, por mayoría absoluta, don Santiago Portela Covelo, catedrático del instituto Agra del Orzán.

Hace 75 años | Robo de madrugada en un bar de la calle Caballeros

Durante la madrugada de ayer, 8 de diciembre de 1950, unos desconocidos penetraron en un bar sito en la calle Caballeros, letra M, propiedad de Sagrario Rodríguez Ares, apoderándose de 40 kilos de azúcar, valorados en 560 pesetas, y de 840 más en metálico. Al parecer, los ladrones utilizaron una llave falsa para penetrar en el interior del establecimiento.

También ayer, día de la Inmaculada, a las doce y media de la mañana, en el Teatro Rosalía de Castro, completamente abarrotado de numerosísimo y selecto público, se tuvo el solemne acto patrocinado por el Ayuntamiento y demás autoridades de nuestra capital en honor de la Asunción de la Virgen. El escenario aparecía artísticamente engalanado con las banderas de todas las Asociaciones Católicas de La Coruña, que hacían escolta a un monumental cuadro de la Asunción.

Hace 100 años | Misa por la Purísima en la iglesia de Santiago

El Estado Mayor de esta plaza solemnizó la festividad de su excelsa Patrona la Purísima Concepción, asistiendo a la misa rezada que se celebró ayer, 8 de diciembre de 1925, en la iglesia parroquial de Santiago. Asistieron el general de Estado Mayor Excmo. Sr. D. Leocadio López y López, los jefes y oficiales de dicho cuerpo y comisiones de las demás de la guarnición. Ofició la misa D. Claudio Bouza Prieto, cura párroco de Puerto Rico.

También celebró la festividad de su Patrona el personal del cuerpo de oficinas militares, con destino en esta plaza, asistiendo a la misa que se dijo a las diez de la mañana en la iglesia de Santiago. Con toda solemnidad conmemoraron el día de la Purísima, su excelsa Patrona, las fuerzas de la Sanidad Militar. También las fuerzas de infantería solemnizaron la fiesta de su Patrona con todo esplendor.