Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Fuertes vientos disparan las alertas de Bomberos en A Coruña

Los daños en las fachadas y las obras se multiplican por efecto del vendaval

Abel Peña
Abel Peña
09/12/2025 11:02
Bomberos trabajando en la calle Cordelería
Bomberos trabajando en la calle Cordelería
Quintana
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

El vendaval de la alerta naranja está causando estragos por toda la ciudad, obligando a los Bomberos a correr de un lado a otro retirando tejas, carteles y antenas. La ola de incidencias comenzó a las ocho de la mañana y, por el momento, no ha finalizado. 

Fue en el cruce entre la rúa Nueva y los Cantones cuando se registró la primera incidencia. Empleados de la cafetería Starbucks temían que se cayera el cartel anunciador, así que los servicios de emergencia tuvieron que retirarlo. Al mismo tiempo, las vallas de las obras de los Cantones estaban todas por el suelo, aunque el metrosidero aguantaba estoicamente los embates del aire sostenido por las muletas de los apoyos, tras el reciente traslado de unos metros que había sufrido debido a las obras. 

Media hora más tarde, un edificio en estado de abandono en la calle Cordelería amenazaba con dejar caer las panchas que cubrían su fachada al suelo, de manera que los Bomberos tuvieron que empelar una autoescalera para retirarlas. El viento también afectó a un edificio en el número once de la calle Nicomedes Pastor Díaz, donde una antena amenazaba con desprenderse, otro tejado en la avenida del Pasaje y otro más en la carretera de los Fuertes, frente a la cochera de Tranvías.  

Tampoco los árboles se libraron de los fuertes embates del viento. Varios ejemplares que se encuentran en la plaza de As Atochas perdieron sus ramas. Precisamente por este motivo, las zonas verde están vedadas al público hasta que pase la alerta. 

Vídeo temporal de viento
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

Muere Jorge Martínez, el alma de Ilegales
EP
Coche de la Guardia Civil

Un detenido tras el atraco a una gasolinera en Tui en el que usó un arma de fuego
EP
Cristal roto en el Bar 23 de Ángel Senra

Continua la ola de robos en Os Mallos: irrumpen en un bar
Abel Peña
Niños cocinando

A Coruña organiza talleres infantiles de cocina en los mercados estas navidades
Redacción