Fuertes vientos disparan las alertas de Bomberos en A Coruña

Bomberos trabajando en la calle Cordelería Quintana

El vendaval de la alerta naranja está causando estragos por toda la ciudad, obligando a los Bomberos a correr de un lado a otro retirando tejas, carteles y antenas. La ola de incidencias comenzó a las ocho de la mañana y, por el momento, no ha finalizado.

Fue en el cruce entre la rúa Nueva y los Cantones cuando se registró la primera incidencia. Empleados de la cafetería Starbucks temían que se cayera el cartel anunciador, así que los servicios de emergencia tuvieron que retirarlo. Al mismo tiempo, las vallas de las obras de los Cantones estaban todas por el suelo, aunque el metrosidero aguantaba estoicamente los embates del aire sostenido por las muletas de los apoyos, tras el reciente traslado de unos metros que había sufrido debido a las obras.

Media hora más tarde, un edificio en estado de abandono en la calle Cordelería amenazaba con dejar caer las panchas que cubrían su fachada al suelo, de manera que los Bomberos tuvieron que empelar una autoescalera para retirarlas. El viento también afectó a un edificio en el número once de la calle Nicomedes Pastor Díaz, donde una antena amenazaba con desprenderse, otro tejado en la avenida del Pasaje y otro más en la carretera de los Fuertes, frente a la cochera de Tranvías.

Tampoco los árboles se libraron de los fuertes embates del viento. Varios ejemplares que se encuentran en la plaza de As Atochas perdieron sus ramas. Precisamente por este motivo, las zonas verde están vedadas al público hasta que pase la alerta.