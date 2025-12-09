Mi cuenta

A Coruña

El temporal deja puestos vacíos y poca mercancía en los mercados de A Coruña

Lara Fernández
09/12/2025 22:39
puesto de la plaza de Lugo
Víctor Conde, en su puesto de la plaza de Lugo, hoy
Carlota Blanco
Las grandes olas y el temporal costero por viento también afectaron hoy a los mercados municipales, donde muchos puestos decidieron no abrir ante la poca mercancía descargada en el muelle. Es el caso de Óscar Martínez, de Pescadería Nortemar, en la plaza de Lugo, quien reconoce que “esta semana es difícil pronosticar cómo será”, aunque espera que a partir del jueves la situación mejore. Víctor Conde, de Pescados Víctor, fue uno de los que sí acudieron a su puesto de la plaza de Lugo, pese a “haber muy poco pescado”. Teri Ceán, de la misma plaza de abastos, señaló hoy que “todo está muy parado por el temporal, aunque también es normal que pase después de un festivo”.

Las mejores imágenes del paso del temporal por A Coruña

Los productos que más se venden en los últimos días de cara a las fiestas, según Ceán, es “pulpo y vieira fresca”. La almeja babosa se vende a 45 euros de media, siendo el marisco más caro en comparación con otros años.

Este miércoles será un día histórico para los placeros de otro mercado, el de Monte Alto, que abre sus puertas tras casi tres años de obras. El sábado comenzó el traslado de los vendedores, que se reencontrarán con los clientes tras su estancia en la plaza de Indalecio Prieto.

