El coruñés Tinho llega a la final de Operación Triunfo 2025: “He vuelto, zorras. Nadie acaba con un gallego gracioso”

Tinho, durante la Gala 12 de Operación Triunfo OT

Operación Triunfo 2025 ya tiene a sus cinco finalistas. El coruñés Tinho ha superado la nominación con creces -un 60% de los votos- y se ha metido de esta manera en la final para acompañar a Claudia Arenas, Olivia, Guille Toledano y Cristina en la última fase del concurso.

El coruñés Tinho, tras llegar de plató, ha hecho una entrada triunfal en la academia. “He vuelto, zorras. Nadie acaba con un gallego gracioso”, ha dicho entre risas el cantante.

Desde este momento empieza la cuenta atrás para conocer al ganador de la edición. El próximo lunes se desvelará quién se alza con la victoria, el trofeo conmemorativo y los 100.000 euros.

Gira de los triunfitos

En siete días se conocerán los puestos en los que quedan los finalistas, pero esto no acaba aquí.

Los conciertos por toda la geografía española están a la vuelta de la esquina y será la forma más inmediata de seguir las andanzas de los triunfitos, con una gira que promete emociones y muchas sorpresas.