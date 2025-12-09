Mi cuenta

A Coruña

De A Coruña a Miami: Iñigo Quintero anuncia gira mundial en 2026

El músico herculino presentará su primer álbum en Estados Unidos, Francia, Italia o Mexico

Óscar Ulla
Óscar Ulla
09/12/2025 17:13
Íñigo Quintero lanza su primer álbum "El sitio de siempre"
Íñigo Quintero lanza su primer álbum 'El sitio de siempre'
Pablo Tuche
Tras publicar su primer disco, 'El sitio de siempre', el coruñés Iñigo Quintero se echará a la carretera para presentarlo en sociedad. Aunque la carretera se le quedará corta, ya que su nuevo tour incluye España, Europa y un viaje al otro lado del Atlántico.

Íñigo Quintero lanza su primer álbum "El sitio de siempre"

Íñigo Quintero publica su primer álbum: 'El Sitio de Siempre', un regreso emocional a sus raíces

Más información

La gira comenzará en París, el próximo 6 de marzo. Una semana después, el 13 y 14, actuará en Berlín y Milán, respectivamente, para volver a la península el día 19, para dar un recital en Lisboa. En mayo dará el salto al otro lado del Atlántico para actuar el día 5 en México, el 7 en Buenos Aires y el 9 en Miami

La última fecha de esta gira, por ahora, será el 24 de mayo, ya de vuelta en España. Ese día ofrecerá un concierto en la mítica sala La Riviera de la capital estatal.

'El sitio de siempre' es el primer disco del músico coruñés, con el que ha volcado en once canciones su madurez musical como compositor, consolidando por el camino su universo creativo. El concepto del disco se basa en la idea de pertenencia.

Íñigo Quintero | “Los números no me importan, lo que quiero es hacer que la gente se emocione”

Más información
