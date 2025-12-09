Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Continua la ola de robos en Os Mallos: irrumpen en un bar

Los ladrones arrancaron el cajón de la registradora y se dieron a la fuga de madrugada

Abel Peña
Abel Peña
09/12/2025 12:08
Cristal roto en el Bar 23 de Ángel Senra
Cristal roto en el Bar 23 de Ángel Senra
Quintana
La Policía Nacional investiga el robo que ha tenido lugar de madrugada en Os Mallos. El bar 23, en Ángel Senra, amaneció con el cristal de su puerta roto. "Desde las cinco de la madrugada estamos aquí", se lamentó la dueña, Concha Cabalar. Se trata del último incidente en una ola de robos que afecta a los alrededores de esta calle peatonal

A pesar de que tenía alarma, esta no sonó. Si lo hizo, en cambio, cuando ella abrió la puerta. "Es raro, pero me han dicho que ha pasado en varios negocios de la zona", comenta la afectada. 

El caso es que los ladrones que cometen este tipo de delitos no se caracterizan por sutilezas como desactivar alarmas. En este caso, como en muchos otros, usaron una arqueta del alcantarillado para practicar un boquete en la entrada. "Les costó, pero lo consiguieron", matiza Cabalar. 

Ella había dejado abierta la caja registradora, en prevención de un robo, pero no sirvió de nada. "Arrancaron el cajón. También se llevaron la máquina etiquetadora", explica. Y por supuesto, algo de calderilla, pero el principal daño se produjo en el cristal de la puerta. 

"Lo que te deja es disgusto, e intranquilidad". explica. En los últimos días se ha robado en una tienda de cigarrillos electrónicos, en una panadería, en una imprenta y en una jamonería. Eso, sin contar con varios coches con la ventanilla rota. Aunque Os Mallos siempre ha presumido de ser un barrio tranquilo, en los últimos dos meses la situación parece haber cambiado. 

