Las consecuencias del calentamiento global en A Coruña: veranos extremos y “mediterranización” del clima

Si hay algo positivo del clima oceánico presente en la comunidad gallega es, sin duda, la ausencia de altas temperaturas en determinadas épocas del año de las que gran parte del resto de la geografía nacional no consiguen escapar. Precisamente por ello, A Coruña se ha ganado la fama de ‘refugio climático’ y uno de los destinos favoritos de los turistas a la hora de disfrutar de un verano sin grandes agobios a causa del calor.

No obstante, el cambio climático está cada vez más presente en la climatología de todo el mundo. También en la coruñesa, donde en hasta seis de los primeros ocho meses del año se registró una temperatura media muy superior a los valores históricos. Uno de los efectos más notorios del calentamiento global es la prolongación del verano, con altas temperaturas en meses históricamente otoñales como septiembre u octubre. De hecho, el efecto es tan inmediato que se prevé que en el año 2100 se añadan hasta 40 días adicionales de verano.

Así lo revela un estudio internacional en el que participó el investigador del CICA de la UDC Armand Hernández, publicado en la prestigiosa revista Nature Communications, bajo el título de ‘Consistent response of European summers to the latitudinal temperature gradient over the Holocene’. En el texto se expone que la tendencia de Europa hacia veranos más largos e intensos refleja condiciones ocurridas hace 6.000 años, cuando causas naturales extendieron la estación cálida hasta casi 200 días. Hoy, esos mismos mecanismos están siendo intensificados por el calentamiento global, lo que podría añadir hasta 40 días adicionales de verano en 2100, con profundas consecuencias para la agricultura, los ecosistemas y la vida cotidiana en el continente.

“Si dejamos de emitir, bajará la concentración de gases de efecto invernadero. Estudiar el pasado nos va a ayudar a entender el presente y predecir el futuro” Armand Hernández, investigador en el CICA de la UDC

“Nosotros lo que vemos en el estudio es que hay una correlación muy buena en la que más de un 60% de la longitud de los veranos se ve condicionada por la diferencia que hay de temperaturas entre el Ecuador y los polos. Si hay mucha diferencia, la corriente de chorro funciona bien y hace que tengamos veranos normales; si ese gradiente se va aflojando –que es lo que está pasando ahora y que es lo que pasó hace 6.000 años–, hace que tengamos veranos extremos”, explica Hernández, quien a su vez asegura que el cambio climático está provocando que “el Ártico se esté calentando cuatro veces más que el resto del planeta”, lo que provoca que “cada grado de diferencia entre los polos y el Ecuador, nos aportan seis días más de verano”. De hecho, no habrá que esperar 75 años para vivir veranos extremos. Según el estudio del investigador del CICA, en 2050 ya se observarán los primeros efectos.

En el caso de la comunidad gallega, estos efectos están provocando una “mediterranización" del clima. “Cada vez nos parecemos más; hay mayores temperaturas, llueve menos y de forma diferente, es decir, cada vez llueve lo hace más fuerte. Nunca va a ser el Mediterráneo, pero cada vez se asemeja más a lo que está pasando allí. Ese comportamiento del clima está perdiendo la esencia oceánica”.

Aunque poco se parece la climatología a la cocina, para frenar los efectos tan negativos del calentamiento global sí existe una receta que seguir al pie de la letra: “El problema es la emisión de gases de efecto invernadero, es decir, entra más energía de la que expulsa la Tierra. Si nosotros dejamos de emitir, va a bajar la concentración de gases de efecto invernadero. Estudiar el pasado nos va a ayudar a entender el presente y a predecir el futuro”, concluye el investigador de la UDC Armand Hernández.