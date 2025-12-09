La comunidad venezolana en A Coruña apoya una intervención militar de Estados Unidos

Manifestación contra Maduro en el Obelisco de A Coruña Quintana

Está la comunidad venezolana de A Coruña acostumbrada a que la prensa o los informativos abran con noticias de su país, situado desde hace años en el epicentro de las tensiones geopolíticas. También han hecho de las movilizaciones una forma de resiliencia contra un régimen, el de Nicolás Maduro, al que pocas veces han sentido tan debilitado y cercano al abismo. La pregunta es a qué precio y si el fin del chavismo justifica la intervención estadounidense en territorio soberano. Ellos no tienen dudas: rotundamente sí.

Soleymar García gestiona la cuenta Venezolanos en A Coruña, donde se da cuenta de cada evento popular o vinculado a su tierra. Recientemente, organizó el bazar navideño de la Virgen de la Chinita, al que acudieron miles de compatriotas. Y el sentir era casi unánime. “Realmente lo que se sabe sobre el tema es poco, pero la familia que tenemos allá se informa por nosotros de lo que sucede en su país”, lamenta. “Si me preguntan por una invasión de Estados Unidos, respondo que estaría feliz de la vida. Es la única manera y lo mejor que puede pasar”, añade García.

Cree la gestora de Venezolanos en A Coruña que mañana, día 10, será una fecha clave. Ese día, María Corina Machado debe recibir el Premio Nobel y, por ende, abandonar la clandestinidad. “Es una tensión grande que se está planteando”, pronostica. Por otra parte, sobre la posibilidad de que un país extranjero se cobre víctimas venezolanas dice Soleymar García: “Va a haber víctimas, pero en las guerras siempre se pierde lo que no se tiene que perder. En las manifestaciones han muerto inocentes, y ellos no tuvieron remordimientos. Es lamentable, pero también la única solución que vemos ahora mismo”.

Empresaria

Yniris Douranian acaba de montar su propio negocio en Ramón y Cajal, Don Churro, en el antiguo Bonilla a la Vista. Sin embargo, en las preocupaciones del día a día están cómo sacarlo adelante, y también cómo saldrá adelante su país. Sobre todo, por los familiares que aún le quedan allí. “La única solución que veo es que Maduro se marche de forma voluntaria y pacífica. Creo que finalmente sí va a suceder, que están negociando algo así”, suspira. En caso contrario, no obstante, apunta: “En un caso extremo sí apoyaría una intervención militar, porque son muchos años y el país se cae a cachos”. Sin embargo, al igual que muchos de sus paisanos, un cambio de Gobierno, de situación o una bonanza económica a largo plazo no llevaría a toda la comunidad venezolana a regresar a sus orígenes. Yniris lo ejemplifica así: “Yo no volvería, aunque hubiera un cambio, porque mis hijos son de aquí y han crecido aquí. Nos va muy bien”.

La comunidad venezolana en A Coruña es un ejemplo de integración, tanto en lo social como en el mercado laboral. Además, también protagoniza habitualmente concentraciones de todo tipo, ya sea para pedirle a Maduro que se vaya o, simplemente, para celebrar las festividades de su país.