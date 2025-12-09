Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Binter lanza una promoción para volar entre A Coruña y Canarias desde 85 euros

Redacción
09/12/2025 13:41
Avión de Binter
El Ideal Gallego
La aerolínea Binter ha anunciado una nueva promoción que permitirá volar entre A Coruña y Canarias desde 85 euros por trayecto para viajes comprendidos entre el 1 de febrero y el 30 de junio de 2026, siempre que el billete se compre en modalidad ida y vuelta. Los billetes podrán adquirirse hasta el próximo día 22 de diciembre.

La compañía ofrece esta tarifa especial dentro de su campaña para viajar en “modo canario”, que incluye el acceso a cualquier isla del Archipiélago por el mismo precio, gracias a la conexión interinsular gratuita que Binter mantiene como una de sus señas de identidad. De este modo, quienes vuelen desde A Coruña podrán continuar su viaje sin coste adicional hacia Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro o La Gomera.

Los pasajeros podrán disfrutar del servicio característico de la aerolínea, que incluye:

  • Aperitivo gourmet de cortesía en todas las tarifas
  • Equipaje de mano garantizado a bordo 
  • Confort mejorado en los aviones Embraer E195-E2, el reactor de pasillo único más silencioso y eficiente de su categoría, con más espacio entre filas y sin asiento central 
  • Atención a bordo de alta gama en todo el trayecto

Durante la temporada de invierno, Binter mantiene dos vuelos semanales entre A Coruña y Canarias —jueves y domingos— operando a través del aeropuerto de Gran Canaria, lo que facilita tanto escapadas de fin de semana como estancias más prolongadas.

Además de estas conexiones directas, la aerolínea ofrece 220 vuelos interinsulares diarios, permitiendo a los viajeros desplazarse por el Archipiélago de forma ágil, cómoda y sin coste añadido.

