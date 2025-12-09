A la venta las entradas para el musical 'Mamma mia!' en A Coruña

Una escena de 'Mamma mia!' Javier Naval

El pasado mes de abril conocíamos la noticia de que el musical 'Mamma mia!' recalará en A Coruña el próximo verano. Concretamente, del 16 de julio al 26 de julio, cuando se desplegará la obra en el Palacio de la Ópera.

Ahora, a punto de cambiar de curso, ya están las entradas a la venta, que se pueden adquirir a través de la plataforma de Ataquilla. Habrá un total de trece funciones, repartidas entre los días 16 y 26 de julio, y los precios de las localidades comienzan en 42,9 euros.

El musical

Un cuarto siglo después de su estreno en Londres, y tras tres años seguidos de éxito en la Gran Vía de Madrid, 'Mamma mia!' sale ahora de gira, con parada en A Coruña. En estas más de dos décadas, el musical se ha convertido en uno de los fenómenos teatrales más grandes, con más de 70 millones de espectadores en todo el mundo y traducido a más de quince idiomas, con adaptación al cine incluida por el camino.

En España, el musical se pudo ver por primera vez hace 21 años. Desde ese momento, han sido más de 2.000 las representaciones de sus tres producciones, alcanzando más de dos millones de espectadores.